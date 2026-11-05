Usualmente, el árbol de Navidad tiene elementos similares de decoración, ya sea las tradicionales esferas, listones y luces; sin embargo, ahora podemos decorarlo con diferentes estilos. Si eres fan de BTS, te traemos 5 ideas de elementos que puedes usar para darle un aspecto más original en las fiestas.

5 ideas para decorar el árbol de Navidad con BTS

BTS: Con esferas de sus personajes animados

La primera alternativa que puedes aplicar en el árbol de Navidad, consiste en sustituir las esferas por pequeños peluches de los personajes animados que representan a los artistas de la agrupación. Una gran alternativa que los fanáticos podrán identificar al instante, mientras mantienen la esencia navideña en las fiestas.

BTS: Esferas con el logo de la banda

Si te gusta hacer manualidades, entonces puedes comprar unas esferas transparentes para por dentro decorarlas con brillantina o tus pintura acrílica, para despues por afuera añadir el logo de BTS, ya sea que hagas varias de ellas o solamente realices algunas opciones. Una de las ideas que puedes hacer con tus colores favoritas.

BTS: Con fotos de los artistas

Si quieres las fotos de ellos en tu árbol de Navidad, puedes cortas imágenes circulares, agrega los elementos que quieras y añádelo en una esfera de acrílico. Puedes decorar con listones para darle un aspecto ideal para las fiestas.

BTS: Árbol morado y con fotos de ellos

Dentro de las ideas que puedes hacer de BTS, consiste en descargar las fotos de ellos de cuerpo completo, imprimir sus nombres y hacer círculos que en el centro tenga el logo de la agrupación. Además puedes añadir una tira de luces moradas para darle un look más impactante.

BTS: Estrellas minimalistas

Si buscas un look más minimalista, puedes conseguir unas estrellas de acrílico transparentes, para finalmente añadir las fotos de los artistas. Para un look más elegante, puedes complementarla al juego de esferas que tienes de un color, una gran idea si quieres algo más discreto.