Las celebraciones de Navidad pueden ser la oportunidad ideal para compartir tiempo y actividades creativas con tus hijos, y qué mejor si se trata de decorar casitas de Navidad pensadas para imprimir totalmente GRATIS. Opta por diseños clásicos, villas navideñas, pueblos mágicos o hasta diseños con estructura.
Ahora lee: 4 plantillas gratis de Peppa Pig y su familia completa para imprimir y colorear con crayolas
Ideas de casitas navideñas para imprimir y decorar en casa totalmente Gratis
Plantilla para imprimir de casitas de jengibre clásica
Este diseño está inspirado en las clásicas casas de galletas con techo nevado, ventanas y esquinas de dulce. Esta idea se puede decorar con brillantina, pegamento, algodón y muchas combinaciones de colores.
Pueblo navideño de papel
Esta idea apuesta por un diseño más complejo, en el que se pueda decorar, tiendas, casas y que permita reunir todo tipo de lugares navideños. Apuesta por colores intensos en rojo, verde y dorado para los detalles.
Casitas navideñas para colorear
Si lo que buscas es una opción múltiple que te permita decorar distintos edificios a la vez, puedes apostar por una villa o calle navideña. Opta por decorar cada edificio con colores distintos.
Casitas navideñas con estructura
Ahora, si lo que buscas es una manualidad que te permita crear pequeñas cajitas o casitas con estructura de casita de Navidad en 3D. Este tipo de estructuras requiere de imprimir, decorar, doblar y pegar los bordes para dar estructura.
Nota: Para esta idea, opta por imprimir el diseño de las casitas de Navidad en papel tipo cartulina u opalina, esto con la intención de brindarle una mejor estructura.
¿Qué requieres para poder pintar tus casitas de Navidad imprimibles?
Toma en cuenta que, antes de comenzar a decorar en familia las Villas de Navidad, debes elegir e imprimir cada uno de los diseños elegidos. Prepara un espacio con un mantel o tela vieja que pueda servir para evitar el derrame de pintura o brillantina, cubre a tus hijos con delantales o ropa que no importe que se manche, prepara pintura de colores, crayolas, diamantina y pegamento.