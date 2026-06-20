Manualidades: 5 ideas para crear letreros de fomi y celebrar el Día del Padre 2026

Este domingo 21 de junio del 1016, se celebra el Día del Padre y esa celebración es la ocasión perfecta para sacar ese lado decorativo y expresar tu cariño hacia papá con estas 5 ideas de letreros de fomi que puedes realizar de manera rápida, económica y muy llamativa.

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Ya sea una frase, un detalle o su personaje favorito, estas opciones de manualidades son fáciles de elaborar y expresan el agradecimiento hacia la figura paterna de una forma original y significativa.

5 ideas de letreros de fomi pensadas para celebrar el Día del Padre 2026

Letrero de “Super Papá”

Esta idea sencilla y llamativa es ideal para reconocer el esfuerzo de papá, y lo puedes realizar de manera sencilla al recortar una S de Superman sobre fomi rojo y en fomi azul dibujar cada una de las letras para recortar y unir en un solo diseño. Necesitarás foami rojo, azul, amarillo y, si quieres dar un extra, cubre las letras con brillantina y pegamento.

Feliz Día, Papá

Esta es una idea perfecta para iniciar con las celebraciones. Para este diseño utilizarán fomi de diversos colores. Con un tono oscuro, crea un bigote y con un dorado, traza algunas cornas; para las letras, ocupa blanco y para “Papá”, otro tono llamativo. Monta todo sobre un fomi que contraste.

Feliz Día, Papá|Pinterest: Clara Pincay

Felicitación futbolera

Para esta idea y en el marco de las celebraciones de máxima fiesta del futbol, puedes realizar un balón de futbol y debajo, con otro tono de fomi, colocar un letrero para celebrar a tu padre.

Felicitación futbolera |Pinteres Fanny Esther

I Love Papá

Con esta idea podrás expresar tus sentimientos y sorprender a tu papá con un letrero en azul con bigote negro y un corazón rojo, ideal para colocar sobre algún regalo o enmarcar una habitación.

I Love Papá|Pinterest: Tania Camacho

Te amo, papá, con diseño de sombrero

Esta idea elegante y formal es ideal para decorar o destacar algún detalle. Para esta idea debes hacer un sombrero con fomi negro y plateado, si quieres, puedes agregar un corazón, y para las palabras opta por un tono en color dorado.

Te amo, papá, con diseño de sombrero |Pinterest: Zoi

Recuerda que este próximo 21 de junio se celebra el Día del Padre en México y esta es la oportunidad ideal para celebrar a aquella persona fundamental en tu vida.