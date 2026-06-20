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Manualidades: 5 ideas para crear letreros de fomi y celebrar el Día del Padre 2026

Sorprende a papá con una decoración hecha a mano que combine creatividad, color y mucho cariño.

Manualidades: 5 ideas para crear letreros de fomi y celebrar el Día del Padre 2026
Manualidades: 5 ideas para crear letreros de fomi y celebrar el Día del Padre 2026|Getty-Canva-Pinterest

Escrito por: Hugo Pantoja

Este domingo 21 de junio del 1016, se celebra el Día del Padre y esa celebración es la ocasión perfecta para sacar ese lado decorativo y expresar tu cariño hacia papá con estas 5 ideas de letreros de fomi que puedes realizar de manera rápida, económica y muy llamativa.

Ahora lee: 5 capítulos de Bluey que hablan sobre la paternidad, para reconocer el Día del Padre

Ya sea una frase, un detalle o su personaje favorito, estas opciones de manualidades son fáciles de elaborar y expresan el agradecimiento hacia la figura paterna de una forma original y significativa.

5 ideas de letreros de fomi pensadas para celebrar el Día del Padre 2026

Letrero de “Super Papá”

Esta idea sencilla y llamativa es ideal para reconocer el esfuerzo de papá, y lo puedes realizar de manera sencilla al recortar una S de Superman sobre fomi rojo y en fomi azul dibujar cada una de las letras para recortar y unir en un solo diseño. Necesitarás foami rojo, azul, amarillo y, si quieres dar un extra, cubre las letras con brillantina y pegamento.

Letrero de “Super Papá”
Clara Pincay

Feliz Día, Papá

Esta es una idea perfecta para iniciar con las celebraciones. Para este diseño utilizarán fomi de diversos colores. Con un tono oscuro, crea un bigote y con un dorado, traza algunas cornas; para las letras, ocupa blanco y para “Papá”, otro tono llamativo. Monta todo sobre un fomi que contraste.

Feliz Día, Papá
Feliz Día, Papá|Pinterest: Clara Pincay

Felicitación futbolera

Para esta idea y en el marco de las celebraciones de máxima fiesta del futbol, puedes realizar un balón de futbol y debajo, con otro tono de fomi, colocar un letrero para celebrar a tu padre.

Felicitación futbolera
Felicitación futbolera |Pinteres Fanny Esther

I Love Papá

Con esta idea podrás expresar tus sentimientos y sorprender a tu papá con un letrero en azul con bigote negro y un corazón rojo, ideal para colocar sobre algún regalo o enmarcar una habitación.

I Love Papá
I Love Papá|Pinterest: Tania Camacho

Te amo, papá, con diseño de sombrero

Esta idea elegante y formal es ideal para decorar o destacar algún detalle. Para esta idea debes hacer un sombrero con fomi negro y plateado, si quieres, puedes agregar un corazón, y para las palabras opta por un tono en color dorado.

Te amo, papá, con diseño de sombrero
Te amo, papá, con diseño de sombrero |Pinterest: Zoi

Recuerda que este próximo 21 de junio se celebra el Día del Padre en México y esta es la oportunidad ideal para celebrar a aquella persona fundamental en tu vida.

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