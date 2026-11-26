Las series navideñas que ya no encienden no tienen por qué ir directo a la basura. Con un poco de ingenio, puedes darle un segundo uso a sus piezas.

A continuación, repasamos tres ideas prácticas para reutilizarlas en casa o disponer de ellas de forma segura. Con estas propuestas vas a poder aprovechar los materiales que tienes a mano sin generar residuos innecesarios.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

Muchas familias arman el árbol de Navidad el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, o al inicio del Adviento (último domingo de noviembre), aunque también es habitual adelantarlo tras el puente del 20 de noviembre, durante las ofertas del Buen Fin o antes del 16 de diciembre, cuando comienzan las posadas, y suele convivir con el nacimiento o pesebre según la organización y el gusto de cada hogar.

Navidad (Foto: Especial)

¿Qué hacer con las series de Navidad que ya no sirven?

Las series de luces navideñas que dejaron de funcionar o prenden a medias tienen varias salidas útiles antes de descartarlas, evitando mandar componentes eléctricos a la basura común.

Decoración con luces a medias

Si aún conservan tramos encendidos pero lucen incompletas, puedes disimular las fallas en la decoración. Una opción es cubrir los focos apagados con pompones de lana o algodón para armar una guirnalda de pared, cuidando siempre de aislar bien cualquier cable expuesto con cinta aislante. Otra alternativa consiste en enrollar toda la serie dentro de un frasco grande o florero de vidrio transparente, donde la luz de las lamparitas activas se concentra y oculta los sectores sin brillo.

Navidad

Reutilización de piezas y disposición final

Cuando ya no encienden en absoluto o no sirven para decorar, conviene aprovechar sus partes o darles un cierre responsable. De las series en desuso se pueden rescatar focos LED sanos para proyectos caseros o manualidades, mientras que el cableado firme sirve para sujetar plantas o atar objetos en casa. Finalmente, lleva los restos eléctricos, enchufes y cables dañados a un punto limpio o centro de acopio de residuos electrónicos para evitar que contaminen.

Contorno de marcos o espejos

Puedes rodear el borde de un espejo, un cuadro o el marco de una puerta con la serie apagada para darle un aire festivo sutil durante las fiestas. Si el cable conserva tramos iluminados, basta con acomodar las lamparitas activas hacia el frente o sumar cintas y ramitas secas para completar el efecto visual sin depender de todo el circuito.