El puente del 20 de noviembre ya está aquí y con él la oportunidad perfecta para pasar tiempo en familia mientras se motiva la imaginación de tus pequeños fans de las Guerras del KPop. Estas cuatro ideas de stickers inspirados en los Saja Boys de KPop Demon Hunters te ayudarán a pasar horas de entretenimiento decorando todo lo que esté a tu alcance.

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4 ideas de plantillas de stickers de los Saja Boys

Stickers grupales en versión mini

Esta plantilla está pensada para decorar toda superficie disponible con los rostros y atuendos de los Saja Boys. Esta es una opción divertida para recortar cada personaje y decorar desde libretas, estuches o carpetas.

Diseños kawaii de Jinu

Esta idea está pensada para quienes buscan diseños pequeños y adorables. Esta planilla de stickers para imprimir puede convertirse en la decoración perfecta para celulares o cuadernos.

Stickers de los Saja Boys en versión demoníaca

Esta alternativa está pensada para imprimir a los terribles Saja Boys en una alternativa con colores intensos, detalles morados y sus transformaciones sobrenaturales. Esta plantilla de stickers sirve para decorar y cubrir cualquier spacio disponible.

Stickers aesthetic con corazones y accesorios KPop

Esta idea combina ilustraciones de los principales personajes del universo de las Guerreras del KPop con corazones, estrellas y todo lo que puede caracterizar al universo de KPop Dmeons Hunters.

¿Cómo preparar tus stickers para el puente?

Antes de elegir y descargar las plantillas para stickers, corrobora elegir aquellas imágenes que se adecúen más a lo que buscas. Considera que debes imprimir las imágenes en papel adhesivo para poder pasarlo bien de diversión al decorar cada espacio de tu hogar.