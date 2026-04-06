4 diseños de uñas aesthetic que se ven elegantes para ir a la oficina

En el entorno laboral, la manicura se ha convertido en un complemento clave del estilo personal. Así es como encontrar un equilibrio entre tendencia y profesionalismo puede ser un desafío. En 2026, los diseños de uñas aesthetic se posicionan como la solución ideal: propuestas elegantes, minimalistas y modernas que encajan perfectamente en la oficina.

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La clave de esta tendencia está en la sutileza. Tonos suaves, detalles delicados y acabados pulidos permiten lucir unas manos cuidadas sin caer en excesos. Así es como la manicura deja de ser solo un detalle estético para convertirse en parte de una imagen profesional integral.

Tendencia en manicura: 4 diseños de uñas aesthetic elegantes para oficina

La nail artist internacional Betina Goldstein destaca que los diseños simples y bien ejecutados son los más efectivos en contextos profesionales porque transmiten cuidado y atención al detalle.



Uñas milky glossy: esmaltes translúcidos en tonos blancos o rosados con acabado brillante. Este diseño aporta un look limpio, prolijo y muy versátil.

Micro francesa: una línea ultra fina en la punta sobre una base nude o natural. Es una opción clásica renovada que estiliza las manos sin llamar demasiado la atención.

Nude con detalles minimalistas: base en tonos beige o rosados con líneas finas, puntos o pequeños acentos en blanco o dorado. Ideal para sumar un toque moderno sin perder formalidad.

Glazed nails: acabado perlado o efecto "glaseado" que refleja la luz de forma sutil, logrando un look elegante y actual.

¿Por qué las uñas aesthetic son la mejor opción para el trabajo en 2026?

La popularidad de este estilo responde a una tendencia más amplia en belleza: la búsqueda de naturalidad y funcionalidad. Las uñas aesthetic permiten mantener una imagen cuidada sin necesidad de diseños complejos o colores llamativos.

El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que en el entorno laboral, menos es más. Esto significa que una manicura con tonos neutros y acabados brillantes, siempre resulta elegante. Además, este tipo de diseños suele disimular mejor el crecimiento de la uña, lo que facilita su mantenimiento.