10 diseños de uñas francesas invertidas para lucir elegante y con un estilo fresco

Los diseños de uñas francesas invertidas se destacan por ser un estilo diferente para nuestra manicura, con el que logramos un estilo más moderno y elegante al mismo tiempo, contando con diversas combinaciones para poder usar.

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Para que tengas un estilo fresco, te detallaremos 10 opciones del nuevo diseño para que lo puedas usar en tu siguiente manicura, un estilo fresco que te encantará usar en las semanas de primavera.

¿Qué es la manicura francesa invertida?

Como puedes ver, los diseños de uñas francesas invertidas se destacan por agregar una delgada línea cerca de la cutícula, a diferencia del estilo clásico, donde se colocan en la punta de la uña, siendo un estilo diferente para usar. Para que luzcas elegante y con un estilo fresco, te recomendamos optar por las siguientes opciones:

Nude total : Consiste en hacer la línea en un nude ligeramente más intenso; obtendrás un estilo muy discreto y natural.

: Consiste en hacer la línea en un nude ligeramente más intenso; obtendrás un estilo muy discreto y natural. Base negativa : Agrega color en gran parte de la uña, excepto en una media luna en la cutícula, un estilo moderno para quienes buscan algo distinto.

: Agrega color en gran parte de la uña, excepto en una media luna en la cutícula, un estilo moderno para quienes buscan algo distinto. Multicolor : En toda la uña se coloca color, para encima colocar una línea de otro tono cerca de la cutícula.

: En toda la uña se coloca color, para encima colocar una línea de otro tono cerca de la cutícula. Clásico : Coloca una línea blanca cerca de la cutícula, una gran opción para empezar a usar el estilo.

: Coloca una línea blanca cerca de la cutícula, una gran opción para empezar a usar el estilo. Tonos pastel y enmarcando la uña : Ya sea que solamente coloques la línea cerca de la cutícula o agregues el clásico francés en ese tono.

: Ya sea que solamente coloques la línea cerca de la cutícula o agregues el clásico francés en ese tono. Contraste : Coloca un azul cielo y agrega la línea en granate.

: Coloca un azul cielo y agrega la línea en granate. Francesa doble : Similar a la opción que te explicamos en tono pastel, colocando una línea cerca de la cutícula y otra en la punta, de los mismos colores o diferentes.

: Similar a la opción que te explicamos en tono pastel, colocando una línea cerca de la cutícula y otra en la punta, de los mismos colores o diferentes. Con flores : Para salir del estilo clásico, puedes colocar el dibujo de una flor.

: Para salir del estilo clásico, puedes colocar el dibujo de una flor. Cromado : Una base nude y la línea, úsala en dorado o plateado.

: Una base nude y la línea, úsala en dorado o plateado. Glitter: Coloca una base de glitter y encima un tono negro sin tapar toda la uña.

¿Está de moda la manicura francesa invertida?

Los diseños de uñas francesas invertidas se han logrado posicionar en el mundo de las uñas fácilmente. Se destacan por ser un estilo fresco y elegante que fácilmente se adapta a cualquier ocasión, convirtiéndose en la mejor opción para arreglar tus manos.

Se han hecho populares debido a que se adaptan a cualquier tipo de uña (corta o larga, o con diversas formas), además de lograr rejuvenecer tus manos. Por eso se convierten en la mejor alternativa para usar.