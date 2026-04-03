7 diseños de uñas medianas, ni muy cortas ni muy largas, para primavera 2026; son sencillas y elegantes

Si en el día a día prefieres usar un manicure práctico y duradero, los diseños de uñas medianas sencillas que a continuación te presentaremos te van a encantar. Son una gran opción si no quieres llevar las uñas al ras pero tampoco te puedes dar el lujo de muchísima longitud por tus actividades cotidianas.

Además de prácticas, las siguientes ideas destacan por su elegancia y por adaptarse perfectamente a esta temporada de primavera 2026.

7 ideas de uñas medianas sencillas para primavera 2026

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1. Rosa pastel a rayas

Iniciamos la lista con un diseño que inevitablemente nos hace pensar en una paleta de fresas con crema para disfrutar en un día de calor. Es una base rosa pastel con rayas verticales blancas, a la cual se añadieron pequeños dibujos de fresas.

2. Color crema

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Seguimos con un diseño minimalista, donde los dibujos de flores se hicieron en tonos muy tenues y solo están presentes en un par de uñas; el resto simplemente lleva un tono crema, fácil de combinar.

3. Azul pastel y amarillo mantequilla

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Los colores pastel permanecen como una de las apuestas más seguras para la primavera 2026; pueden crear un look elegante y discreto. Aquí se hizo una bella armonía entre un tono azul pastel y el famoso amarillo mantequilla.

4. Piel de víbora

En la combinación de colores que tú prefieras, este tipo de animal print da un aspecto sofisticado y versátil. En este caso, por la temporada primaveral, se hizo en tonos claros.

5. Uñas medianas sencillas, con flores

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Una de las maneras más efectivas de llevar un manicure con flores pero sin que resulte demasiado llamativo, consiste en plasmar los dibujos sobre una base en tono nude.

6. En violeta

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El tono de las jacarandas simplemento no pasa de moda ni deja de resultar atractivo; aquí se combinó con dibujos de delicadas flores a manera de ramos.

7. Efecto terciopelo

Aunque no lo creas, el efecto terciopelo también se puede aplicar en uñas medianas sencillas. Solo necesitas tonos suaves, para un look fresco y desenfadado.