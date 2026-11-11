4 ideas para hacer una casita de Polly Pocket usando una caja de mentas vacía; ideal para no gastar una millonada

Una vez más las casitas de Polly Pocket están regresando a ser tendencia, ya que puedes tener una casa completa con muebles en tu bolsillo. Aunque tienen un aspecto adorable, suelen tener un costo elevado, para que no gastes la millonada, te dejaremos 4 alternativas que puedes optar para hacer la tuya con una caja de mentas vacía.

4 casitas de Polly Pocket que puedes hacer en una caja de mentas vacía

Para hacer los muebles de tus casitas, puedes crearlas con un poco de arcilla de secado al aire o adquirir algunas, solamente verifica su tamaño para que puedan entrar con facilidad al recipiente metálico.

Polly Pocket: Una casa completa

Si tienes mucha ambición al momento de hacer manualidades, en la caja de mentas vacía puedes hacer una casa completa, solamente que en la base realiza una de las habitaciones más grandes, y en la tapa puedes complementarlo con con pequeñas habitaciones para que puedas jugar con total comodidad, agrégale pequeños muebles.

Polly Pocket: Muebles impresos

Si no quieres batallar mucho en hacer las casitas de Polly Pocket, imprime planillas de la casa que sean del tamaño de la caja, solamente recorta y colócalo en la superficie, igualmente puedes imprimir muebles, una gran alternativa para que tus pequeños puedan jugar y usar su creatividad.

Polly Pocket: Una habitación completa

Otra de las manualidades que puedes hacer, es en la caja de mentas vacías crear una habitación completa para tus juguetes, solamente agrega los muebles que quieras y accesorios extras, ya sean ventanas, sillas, tocadores, libreros y más

Polly Pocket: Estanque de Patos

Una última opción que puedes implementar a tus casitas de Polly Pocket hechas en casa, es poder crear un pequeño estanque de patos, una gran opción si tienes muchas cajas metálicas de bolsillo. Agrega un poco de papel azul en la superficie, plantas de plástico y algunos patos artificiales para darle el aspecto.