Manualidades DIY: cómo hacer cajas de regalo coloridas y divertidas (paso a paso)
Con papel, cartulina, tijeras y adhesivo se pueden crear empaques personalizados para cumpleaños o pequeños detalles
Las cajas de regalo hechas a mano tienen varios puntos a favor, ya que puedes elegir el tamaño, los colores y los estampados, según la ocasión. Una cartulina puede convertirse en una estructura con tapa mediante cortes, dobleces y uniones sencillas. Aunque existen otras opciones que son coloridas y divertidas con estas manualidades, las cuales puedes replicar con estas 4 ideas de tortugas con cartón de huevo que ya te sobra en la cocina.
Antes de poner manos a la obra, debes seleccionar materiales resistentes. La cartulina ofrece mayor firmeza que una hoja convencional, aunque un papel demasiado grueso puede dificultar los dobleces. Por ello, una de las opciones más viables son los scrapbook paper, que también puedes utilizar en las 6 ideas de hacer carpetas personalizadas de KPop Demon Hunters.
Para ello, necesitarás de una cartulina o papel decorativo, regla, lápiz, tijeras, pegamento y una herramienta para marcar los dobleces.
¿Cómo hacer cajas de regalo coloridas y divertidas?
- Elige dos cuadrados de papel: Para una caja pequeña puedes comenzar con medidas como 10 × 10 y 9.5 × 9.5 pulgadas.
- Marca los dobleces: Coloca la hoja sobre una superficie plana y utiliza una regla para localizar el centro y las líneas que formarán los laterales. Marca cada línea con una herramienta especializada.
- Dobla las cuatro esquinas hacia el centro: Presiona cada pliegue para conseguir líneas definidas. La estructura comenzará a adquirir profundidad conforme las esquinas y laterales se acerquen al centro de la hoja.
- Levanta los laterales: Dobla las secciones marcadas hacia arriba hasta formar las paredes de la caja. Mantén las esquinas alineadas para evitar que la estructura quede torcida.
- Repite el procedimiento con la segunda pieza: Esta parte formará la tapa. Como sus dimensiones son ligeramente diferentes, debe encajar sobre la base sin ejercer demasiada presión.
- Une las dos partes: Coloca la tapa sobre la base y comprueba que los bordes coincidan. Si utilizaste un modelo de origami con cierre integrado, no necesitas adhesivo; otros diseños requieren cinta pegamento en determinadas pestañas.