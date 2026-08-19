Las cajas de regalo hechas a mano tienen varios puntos a favor, ya que puedes elegir el tamaño, los colores y los estampados, según la ocasión. Una cartulina puede convertirse en una estructura con tapa mediante cortes, dobleces y uniones sencillas. Aunque existen otras opciones que son coloridas y divertidas con estas manualidades, las cuales puedes replicar con estas 4 ideas de tortugas con cartón de huevo que ya te sobra en la cocina.

Antes de poner manos a la obra, debes seleccionar materiales resistentes. La cartulina ofrece mayor firmeza que una hoja convencional, aunque un papel demasiado grueso puede dificultar los dobleces. Por ello, una de las opciones más viables son los scrapbook paper, que también puedes utilizar en las 6 ideas de hacer carpetas personalizadas de KPop Demon Hunters.

Para ello, necesitarás de una cartulina o papel decorativo, regla, lápiz, tijeras, pegamento y una herramienta para marcar los dobleces.

Manualidades DIY: cómo hacer cajas de regalo coloridas y divertidas (paso a paso)|IA

¿Cómo hacer cajas de regalo coloridas y divertidas?