Con la llegada de las bajas temperaturas, el aire seco del exterior y el uso constante de calefacción en interiores roban la humedad natural de nuestra melena. Como resultado, la cutícula capilar se levanta y la puntas se vuelven ásperas, porosas y sumamente quebradizas.

Frente a la creencia de que las tijeras son la única solución, la tricología moderna ha encontrado una sinergia extraorfinaria al fusionar un secreto milenario de la cosmética asiática con la biotecnología avanzada: el tónico nocturno de agua de arroz fermentada y pérptidos.

Aplicar esta combinación antes de dormir aprovecha el ciclo de regeneración celular nocturno para sellar la fibra capilar desde adentro sin dejar sensación pesada.

Cómo preparar y aplicar tu tónico nocturno paso a paso

Para maximizar la absorción sin sobrecargar la fibra capilar de proteínas, sigue esta metodología:

Tónico nocturno de agua de arroz fermentada y péptidos: Cómo reparar las puntas quebradizas por el frío Tónico nocturno de agua de arroz fermentada y péptidos: Cómo reparar las puntas quebradizas por el frío

Prepara el agua de arroz fermentada base

Lava media taza de arroz crudo con agua limpia para retirar el polvo y el exceso de almidón superficial. Desecha esa primera agua.

Coloca el arroz limpio en un frasco de vidrio esterilizado junto con 2 tazas de agua purificada.

Tapa el recipiente y déjalo fermentar a temperatura ambiente entre 24 y 36 horas.

Cuela el líquido y dilúyelo en proporción 1:1 con agua purificada. Consérvalo en el refrigerador por un máximo de 7 días.

Tónico nocturno de agua de arroz fermentada y péptidos: Cómo reparar las puntas quebradizas por el frío Tónico nocturno de agua de arroz fermentada y péptidos: Cómo reparar las puntas quebradizas por el frío

Combina con péptidos antes de dormir

No mezcles los péptidos dentro de toda la botella de agua de arroz para no alterar la estabilidad de ambos ingredientes. Haz la unión al momento:

Antes de acostarte, con el cabello seco y desenredado, rocía una bruma ligera del agua de arroz diluida únicamente de medios a puntas.

Inmediatamente después, coloca de 3 a 4 gotas de un sérum capilar concentrado en péptidos en la palma de tus manos, frótalas y distribúyelo suavemente presionando las puntas humedas para sellar la hidratación.

Haz una trenza suelta o un recogido bajo con una liga de satén para evitar la fricción contra la almohada durante la noche.