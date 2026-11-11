Sin duda alguna los squishy se han vuelto uno de los artículos más buscados por chicos y grandes, pues su suave composición relaja a todo mundo y es un juguete ideal para mantener la atención y la calma, por lo que unirlo con KPop Demon Hunters puede ser una de las mejores combinaciones.

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Si buscas un regalo ideal para Navidad y conoces a un niño o niña que sea fan de esta divertida película, te compartiremos cómo puedes hacer un squishy casero con la temática de la película de la película de KPop Demon Hunters paso a paso, el cuál pude ser un gran opción par esta temporada.

¿Cómo hacer squishy casero de KPop Demon Hunters para regalar en Navidad?

Si algo caracteriza a los squishy es que son juguetes con una textura muy suave, por lo que hay algunas alternativas que puedes tomar en cuenta para hacerlos como lo son los de papel, algodón y/o espuma.