Sin duda alguna los squishy se han vuelto uno de los artículos más buscados por chicos y grandes, pues su suave composición relaja a todo mundo y es un juguete ideal para mantener la atención y la calma, por lo que unirlo con KPop Demon Hunters puede ser una de las mejores combinaciones.
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Si buscas un regalo ideal para Navidad y conoces a un niño o niña que sea fan de esta divertida película, te compartiremos cómo puedes hacer un squishy casero con la temática de la película de la película de KPop Demon Hunters paso a paso, el cuál pude ser un gran opción par esta temporada.
¿Cómo hacer squishy casero de KPop Demon Hunters para regalar en Navidad?
Si algo caracteriza a los squishy es que son juguetes con una textura muy suave, por lo que hay algunas alternativas que puedes tomar en cuenta para hacerlos como lo son los de papel, algodón y/o espuma.
- Puedes imprimir dos de tus imágenes favoritas de la película KPop Demon Hunters y recortarlas como si las estuvieras calcando para que tengas dos partes completamente iguales.
- Después deberás de forrar por ambos lados con cinta de aislar translúcida con el fin de que estas queden plastificadas y así sean más resistentes.
- Cose o pega ambas imágenes excepto de una pequeña parte, para que por ahí puedes rellenarlo con algodón o espuma para que tenga esa textura que tanto gusta que lo hace ser un objeto relajante.
- Por último, una vez que esté relleno, deberás de sellar todos los huecos, por lo que así de fácil y rápido podrás tener un squishy casero con la temática de la película de KPop Demon Hunters.