Haz este ritual en la Luna de Castor para atraer buena fortuna en tu cierre de 2026

El cierre de año tendrá un fenómeno bastante particular que se presentará en el cielo y que además lleva un nombre bastante curioso. Por eso, se indica que la Luna de Castor es un momento ideal para realizar uno de esos rituales que buscan alinear todo para buscar la fortuna en el cierre de 2026. A continuación encontrarás los detalles completos de este procedimiento.

¿Por qué debes hacer un ritual en la Luna de Castor?

Si eres practicante de este tipo de creencias, debes entender que los eventos astronómicos tienen un espacio especial para la realización de rituales. Según cierto tipo de pensamientos, son momentos donde las energías-vibras-pulsaciones se encuentran en tiempo para enfocarlas en beneficio para ti. Por ello, se indica que debes preparar un pequeño procedimiento donde la buena fortuna esté en tu pensamiento y acciones… cuando la Luna de Castor impregne el cielo nocturno.

¿Qué ritual debes hacer en la Luna de Castor de noviembre?

El procedimiento a realizar puede variar según quien te lo recomiende. Algunos se van a rituales muy completos y a la vez complejos, mientras que otros simplemente te piden enfocarte en las cosas positivas que esperas, teniendo en cuenta que la luna brilla con todo en el cielo nocturno. Ante eso, en esta Luna de Castor se recomendaría hacer un ritual con infusión de especias dulces como la canela.

Por ello, cuando el próximo 24 de noviembre el cielo resplandezca con el fulgor de la Luna Llena, debes hacer lo siguiente. Cuando estés listo para irte a descansar y tomarte un tiempo de contemplación, requerirás de la infusión de canela que simplemente pondrás a hervir en agua. Ya que el olor se dispare, pondrás el líquido en un recipiente mediano con el que caminarás por la casa.

Al momento en el que la infusión se mueva por todo tu hogar al dar una caminata breve, pensarás en todas las cosas buenas que te gustaría recibir. Esto con la intención de enfocarte en una mentalidad positiva, esperando que los problemas disminuyan. Terminando, bastará con dejar el líquido en un sitio fijo de tu lugar de descanso, esto para percibir el aroma previo a dormir e iniciar con todo el cierre de tu 2026.