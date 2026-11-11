Mezcla aceite de coco con vaselina y ve los cambios en tu piel de manera total

La hidratación de la piel tiene aspectos bastante interesantes, pues muchos indican que una crema normal no es suficiente. Por ello, en ocasiones se acude a fórmulas especiales que en productos comerciales no son tan baratas. En ese sentido, esta nueva propuesta de remedio casero tiene como meta ayudar a las personas que sufren en temporada de frío, pues terminan con su cuerpo en general muy reseco. Prueba con esta mezcla de aceite de coco y vaselina.

¿Por qué funciona el aceite de coco con vaselina para hidratar la piel?

Como se indicó desde el inicio, cuando la piel se enfrenta a ciertos climas como los fríos de otoño y sobre todo del invierno, la situación se complica para mantener la hidratación. Por ello algunas personas argumentan que el aceite de coco y la vaselina ayudan ante la resequedad de ciertas zonas que padecen con mayor facilidad que otras.

Según las explicaciones de los expertos, el aceite de coco tiene elementos emolientes que ayudan a mejorar la suavidad de la piel. Mientras que la vaselina se convierte en una barrera que disminuye la pérdida de agua. Entonces, la mezcla básicamente sirve para conservar la humedad y mejorar la textura de las zonas corporales secas.

En resumen, esto es lo que tu cuerpo recibe en cuanto a beneficios para la piel:

1.- Mejora la sensación de tirantez.

2.- Es un acondicionador para manos.

3.- Suaviza codos y rodillas.

4.- Protege los talones.

¿Cómo hacer mezcla de aceite de coco y vaselina para suavizar la piel?

Preparación

Lo primero que debes hacer es colocar una cucharadita de aceite de coco en un recipiente limpio. Allí mismo colocarás una cucharadita de vaselina y mezclarás hasta que obtengas una solución completamente homogénea. Si la vaselina está muy firme, puedes entibiarla con las propias manos.

Aplicación

Debes limpiar previamente la zona donde vas a colocar tu suavizante natural, el cual colocarás a través de un masaje delicado. Se recomienda hacer esta aplicación en la noche, esperando que haga efecto en tu descanso.