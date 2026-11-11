Estos son los colores y formas de maquillaje ideales para otoño 2026

Aunque no es ley seguir las tendencias, muchas personas se sienten bien con los cambios y buscan acompañarlos con aspectos como la ropa, uñas o el mismo maquillaje. Por eso, en 2026 se indica que estos son los colores y el estilo que pueden ayudarte a encontrar tu esencia. Checa los consejos y comentarios de los expertos para este tercio final del otoño.

¿Qué debes hacer para estar en tendencia con el maquillaje de otoño 2026?

De entrada, lo que se busca es fusionar la piel fresca con puntos focales magnéticos. Allí aspectos como los labios borgoña y delineados elegantes están tomando el control y las preferencias a nivel mundial. Y es que dentro de los beneficios de esta propuesta, se encuentra que se puede combinar con distintos tipos de piel.

Los pigmentos color tierra o la elegancia del vino tinto logran una armonía estética total. Por ello, los expertos recomiendan equilibrar la fuerza del color del labial con sombras bien esfumadas. El propósito de dichos aspectos es lograr un semblante sumamente pulido, despierto y rejuvenecido en cosa de minutos.

Todo esto, precisamente toma algo de antagonismo con bases densas de un cutis recargado que muchas personas usaban en temporadas pasadas de este mismo año.

¿Cómo aplicar el maquillaje de tendencia en otoño 2026?

Entonces, dejando un poco en claro tonos de maquillaje que pueden lucir de manera excepcional en esta temporada del año, he aquí unos consejos prácticos para lograr tus objetivos estéticos en esta temporada.

Para degradar bordes sin dejar cortes evidentes, se indica que la brocha de difuminar de pelo suave es ideal en su pincel cónico.

es ideal en su pincel cónico. También debes obtener en gel un delineador café chocolate, en su presentación de lápiz cremoso de larga duración Aquí el objetivo radica en el desliz suave sobre la línea de las pestañas.

en su presentación de lápiz cremoso de larga duración Aquí el objetivo radica en el desliz suave sobre la línea de las pestañas. Con un labial borgoña o vino satinado encuentras lo que buscas en otoño, pues este producto cremoso que regularmente tiene compuestos emolientes, te ayudará a pigmentar con total comodidad.