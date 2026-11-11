Limpia tus ollas y sartenes de forma efectiva: guía paso a paso

Una de las cosas que más disgustan a las personas es el ámbito del lavado de trastes. Aunque en ocasiones eso no significa ningún problema, la situación se torna particular cuando los alimentos terminan pegados en las ollas y sartenes o cuando el material de tus trastes se “chamusca”. Por ello, aquí una guía total de cómo limpiar cada traste dependiendo de su material.
¿Cómo limpiar tus ollas y sartenes sin dañar el material?
Aunque en ocasiones se descuidan ciertos detalles, no puede pasar desapercibido que las ollas y sartenes son de diferentes materiales… a los cuales se les debe prestar especial atención. Por ello he aquí una guía paso a paso si tus trastes son de acero inoxidable, hierro fundido o aluminio. Presta atención y corrige si es que no habías tomado nota de estos aspectos para el lavado de tus utensilios de cocina.
Ollas y sartenes de hierro fundido esmaltado
Primero, debes esperar a que se enfríe antes de iniciar el lavado. Posteriormente dejarás agua tibia y jabón trabajando entre 15 y 20 minutos. Después retirarás los residuos con una esponja suave o un cepillo que sea seguro para NO rayar el esmalte. Es importante no exponer estos recipientes a cambios bruscos de temperatura, ni usar esponjas metálicas para no dañar su acabado.
Ollas y sartenes de hierro fundido
Para este material de ollas y sartenes, se recomienda agregar un poco de agua y así calentar en la estufa a fuego bajo. Así usarás una esponja ideal para quitar la comida que se fue aflojando con el agua caliente, incluso puedes usar un poco de sal (si así lo permiten la indicaciones del producto) como abrasivo suave.
Ollas y sartenes de acero inoxidable
El proceso de limpieza de estas ollas y sartenes inicia agregando un poco de agua caliente y unas gotas de jabón líquido para trastes. Esto se dejará en reposo cerca de 15 minutos para que los residuos se ablanden y finalmente se quitarán los elementos con una fibra de nailon. Si el tema se complica, calienta agua hasta que hierva y agrega bicarbonato de sodio para quitar los restos pegados con una cuchara de madera.
Ollas y sartenes antiadherentes
Permite que tu utensilio se enfríe completamente y posteriormente agrega agua tibia con jabón para trastes. La misión es que los residuos se ablanden y se retiren con esponjas suaves que no rayen. Aquí solamente se hace la recomendación de no usar más tu traste si el acabado ya está muy gastado, levantado o deteriorado.