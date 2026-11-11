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4 plantillas de stickers de Derpy, el tigre de KPop Demon Hunters, para crear esferas navideñas originales

Dale un toque divertido y diferente a tu árbol de Navidad con estas ideas para imprimir, recortar y decorar tus propios adornos.

2 minutos lectura
Escrito por: Dulce Olvera

Estamos cerca de celebrar la Navidad 2026 por lo que es la oportunidad perfecta para sacar la creatividad y darle un toque único al arbolito, lo mejor de todo es que aún tienes tiempo para crear tus propias esferas de una manera única, sencilla, económica y en familia.. Si en casa hay pequeños que son verdaderos fans de “KPop Demon Hunters” puedes crear esferas de Derpy, el adorable tigre de la película.

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Para hacer unas esferas navideñas no necesitas comprar materiales costosos ya que puedes recurrir a plantillas de stickers que puedes encontrar en internet solo necesitas buscar los diseños que más te agraden, imprimirlos a color y en papel adhesivo. También necesitarás tijeras, listones, esferas, diamantina y pegamento, estos últimos materiales solo los necesitarás si deseas transformar aún más las esferas.

4 plantillas de stickers de Derpy Tiger para decorar esferas esta Navidad 2026

1.- Stickers de Derpy con diferentes expresiones

Una alternativa es elegir una hoja con varios diseños de Derpy mostrando distintas expresiones. Sus caritas, sonrisas y poses divertidas pueden convertirse en el diseño ideal de cada esfera.

2.- Derpy en versión chibi

Si buscas una decoración más tierna, puedes elegir ilustraciones estilo chibi, con cabeza grande y cuerpo pequeño, incluso puedes jugar con diferentes tamaños de esferas y pegar distintos stickers en ellas. Estos diseños funcionan muy bien para crear una colección de esferas con una apariencia kawaii.

3.- Plantillas de Derpy con temática navideña

Otra opción es buscar diseños inspirados en la temporada navideña, aquí puedes encontrar a Derpy acompañado de diferentes personajes con elementos que hacen alusión a las fiestas decembrinas ya que pueden utilizar gorros de Santa Claus, copos de nieve, estrellas, regalos y bastones de caramelo. Puedes combinarlos con listones rojos, verdes y dorados. También puedes agregar diamantina a las esferas.

4.- Stickers circulares de Derpy Tiger

Los diseños redondos son especialmente prácticos para las esferas, pues permiten colocar una ilustración al centro sin tener que hacer demasiados ajuste.

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