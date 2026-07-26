Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 ideas para decorar tus AirPods con los personajes

Los accesorios personalizados son una de las tendencias preferidas del momento, ya que permite darle vida a las cosas y ayuda a que no se pierdan con tanta facilidad. Es el caso de los diseños de AirPods decorados con temáticas coloridas, como de los personajes de KPop Demon Hunters, una de las películas que es la perfecta inspiración para hacer manualidades en casa.

¿Cómo decorar los AirPods? Los 5 diseños de KPop Demon Hunters que les encantan a todos