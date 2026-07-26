Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 ideas para decorar tus AirPods con los personajes
Si no quieres que los audífonos se te pierdan, una buena idea para cuidarlos es con diseños personalizados de tus películas preferidas como KPop Demon Hunters.
Los accesorios personalizados son una de las tendencias preferidas del momento, ya que permite darle vida a las cosas y ayuda a que no se pierdan con tanta facilidad. Es el caso de los diseños de AirPods decorados con temáticas coloridas, como de los personajes de KPop Demon Hunters, una de las películas que es la perfecta inspiración para hacer manualidades en casa.
¿Cómo decorar los AirPods? Los 5 diseños de KPop Demon Hunters que les encantan a todos
Funda con stickers de las HUNTRIX. Si ya tienes una funda transparente para proteger alos audífonos de caídas y golpes, pero sientes que se ve muy aburrida, entonces puedes adornarlo con estampas de las "Guerreras KPop". Combina con stickers de estrellas y corazones para que quede mucho más linda.
Charms hechos a mano de KPop Demon Hunters. Así como los dijes se ven muy bonitos como llaveros, los charms para los AirPods también quedan increíbles. Lo mejor es que estas manualidades son muy fáciles de hacer, ya que solo se necesitan cuentas de colores, hilo resistente y una argolla de metal para fijarlos y que te sean fáciles de encontrar cuando los echas a tus bolsas.
Diseños con pinturas acrílicas. Si quieres un modelo más creativo y que tenga tu toque, está la opción de pintar la cajita de los AirPods con temática de KPop Demon Hunters usando solamente pinturas acrílicas que se consiguen en papelerías o mercerías. Agrega detalles llamativos que representen la película y se vean divertidos.
Funda de AirPods con brillos hecha en casa. Otra de las mejores alternativas para transformar las fundas de AirPods que son transparentes y sencillas, es con una combinación de glitter de colores para que brillen en todo momento. Consigue esmalte acrílico especial para manualidades y échale diamantina morada, negra o rosa; luego aplica en la funda y deja secar perfectamente bien para que no se desgaste tan rápido.
- Photocards mini para los audífonos. Todo amante del mundo del KPop sabe muy bien que los photocards son una excelente herramienta para decorar los audífonos y darles un toque personalizado. Imprime modelos pequeñitos con tus personajes consentidos de KPop Demon Hunters y pégalos con resistol ligero de larga duración.