6 plantillas de stickers de Zoey de KPop Demon Hunters para imprimir y personalizar las etiquetas de los cuadernos

Aunque todas las integrantes de KPop Demon Hunters tienen su propio encanto, hay una que es la favorita de muchas por su personalidad y momentos divertidos en la película, justo como pasa con Zoey. Y si ella es tu consentida y quieres llevar su estilo hasta en la escuela, puedes decorar las libretas y cuadernos con bonitas estampas que sirven para transformar las portadas al instante y que así siempre tengas los útiles listos.

¿Cómo decorar las libretas con temática de KPop Demon Hunters? Ideas de stickers inspiradas en Zoey

Estampas redondas para adornos discretos . Para que las portadas de los cuadernos se sigan viendo "formales", los stickers con forma circular y tamaño pequeño quedan muy bien para una decoración con Huntrix . Así podrás elegir tus ilustraciones favoritas y pegarlas en las esquinas para identificarlas al momento de ordenar el horario.



. Para que las portadas de los cuadernos se sigan viendo "formales", . Así podrás elegir tus ilustraciones favoritas y pegarlas en las esquinas para identificarlas al momento de ordenar el horario. Zoey de KPop Demon Hunters estilo "chibi" . Si además de ser fan de las "Guerreras KPop" , también te gusta todo lo relacionado con la cultura asiática, entonces te encantarán las estampas que muestran a Zoey en formato "chibi" , que es un tipo de ilustración japonesa que muestra a los personajes en versión tierna.



. Si además de ser , también te gusta todo lo relacionado con la cultura asiática, entonces te encantarán las , que es un tipo de ilustración japonesa que muestra a los personajes en versión tierna. Sticker gigante con Zoey y Derpy. El gatito Derpy es otro de los consentidos y queda perfecto para complementar las etiquetas para cuadernos inspiradas en estos famosos personajes. Puedes elegir diseños de estampas donde aparezca Zoey con la mascota de KPop Demon Hunters y que la impresión sea grande para que abarque toda la portada de los cuadernos.



Las estampas de Zoey de las KPop Demon Hunters son una gran opción para decorar los cuadernos|Pinterest

Estampas con las mejores escenas de Zoey en KPop Demon Hunters . Si ya te sabes de memoria toda la película, quizá también tengas una lista de los momentos más divertidos de Zoey y quieras plasmarlos en tus útiles escolares. Hay plantillas de stickers que traen las escenas listas para que los pegues en carátulas o forros.



. Si ya te sabes de memoria toda la película, quizá también tengas una lista de y quieras plasmarlos en tus útiles escolares. Hay plantillas de stickers que traen las escenas listas para que los pegues en carátulas o forros. Stickers con temática de las "Guerreras KPop" para identificar cada libreta . Para que siempre lleves un orden en tus apuntes, lo ideal es que tengas un cuaderno para cada materia y les pongas un distintivo para que sea fácil armar la mochila. Aquí las estampas de las "Guerreras KPop" te será de mucha ayuda para que identifiques cada materia sin tener que abrir la libreta.



. Para que siempre lleves un orden en tus apuntes, lo ideal es que tengas un cuaderno para cada materia y les pongas un distintivo para que sea fácil armar la mochila. Aquí sin tener que abrir la libreta. Etiqueta para poner datos en los útiles escolares. Los stickers de KPop Demon Hunters etiquetas para forrar los útiles y que tengan la temática de Zoey.

