El cuidado del medio ambiente y el consumo responsable empiezan en casa a través de pequeños hábitos cotidianos. Una de las formas más divertidas de enseñar a los niños sobre la sostenibilidad es el upcycling, transformando objetos cotidianos que ya no sirven en juguetes llenos de imaginación.
Si tienes en casa calcetines viejos o esos que no tienen par, es momento de darles una segunda vida y crear marionetas de Peppa Pig. Además, podrás fomentar el desarrollo de la motricidad fina de los más pequeños del hogar y organizar tardes de juego.
3 ideas para hacer títeres de Peppa Pig con calcetines viejos
- El títere clásico de Peppa con boca de cartón
Esta es la versión más interactiva, ya que permite que la marioneta hable de forma muy natural al abrir y cerrar la mano.
Corta un óvalo de cartón rígido y dóblalo por la mitad para simular la boca. Voltea el calcetín rosa al revés, pega el cartón en la punta del pie con silicón líquido y vuelve a voltear la prenda. Por fuera, añade fieltro rojo en el interior de la boca.
- La marioneta miniatura de George Pig
Ideal si tienes calcetines cortos de bebé o niños pequeños que ya no les queden.
Utiliza un calcetín de color azul clao o rosa. Para esta versión no necesitas cortar la boca; la estructura es lisa. Dibuja los ojos directamente sobre el calcetín con un marcador permanente negro indeleble.
- Papá Cerdito con barba de fieltro y lentes de alambre
Una opción divertida para completar la familia y jugar con texturas y accesorios en tres dimensiones.
Elige un calcetín rosa más grande, puede ser de adulto. Para simular la ropa de Papá Cerdito, corta un rectángulo de fieltro verde agua o azul turquesa y pégalo alrededor del cuerpo del calcetín.
El truco para que los títeres duren más tiempo es costurar los adornos en lugar de solo pegarlos con pegamento escolar o silicón frío, así no se desprenderán en medio del juego.