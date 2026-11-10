El cuidado del medio ambiente y el consumo responsable empiezan en casa a través de pequeños hábitos cotidianos. Una de las formas más divertidas de enseñar a los niños sobre la sostenibilidad es el upcycling, transformando objetos cotidianos que ya no sirven en juguetes llenos de imaginación.

Si tienes en casa calcetines viejos o esos que no tienen par, es momento de darles una segunda vida y crear marionetas de Peppa Pig. Además, podrás fomentar el desarrollo de la motricidad fina de los más pequeños del hogar y organizar tardes de juego.

3 ideas para hacer títeres de Peppa Pig con calcetines viejos

El títere clásico de Peppa con boca de cartón

Esta es la versión más interactiva, ya que permite que la marioneta hable de forma muy natural al abrir y cerrar la mano.

Corta un óvalo de cartón rígido y dóblalo por la mitad para simular la boca. Voltea el calcetín rosa al revés, pega el cartón en la punta del pie con silicón líquido y vuelve a voltear la prenda. Por fuera, añade fieltro rojo en el interior de la boca.

3 ideas para hacer títeres de Peppa Pig con calcetines viejos 3 ideas para hacer títeres de Peppa Pig con calcetines viejos

La marioneta miniatura de George Pig

Ideal si tienes calcetines cortos de bebé o niños pequeños que ya no les queden.

Utiliza un calcetín de color azul clao o rosa. Para esta versión no necesitas cortar la boca; la estructura es lisa. Dibuja los ojos directamente sobre el calcetín con un marcador permanente negro indeleble.

3 ideas para hacer títeres de Peppa Pig con calcetines viejos 3 ideas para hacer títeres de Peppa Pig con calcetines viejos

Papá Cerdito con barba de fieltro y lentes de alambre

Una opción divertida para completar la familia y jugar con texturas y accesorios en tres dimensiones.

Elige un calcetín rosa más grande, puede ser de adulto. Para simular la ropa de Papá Cerdito, corta un rectángulo de fieltro verde agua o azul turquesa y pégalo alrededor del cuerpo del calcetín.

El truco para que los títeres duren más tiempo es costurar los adornos en lugar de solo pegarlos con pegamento escolar o silicón frío, así no se desprenderán en medio del juego.