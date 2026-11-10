6 imágenes de uñas de gorritos navideños que puedes tomar de inspiración para diciembre de 2026

La Navidad 2026 está cada vez más cerca y las decoraciones vistosas ya empiezan a adueñarse de los paisajes. Además, en las tendencias de belleza para invierno, están arrasando los diseños de manicure navideños que están inspirados en Santa Claus y quedan preciosos para lucir uñas bonitas sin que saturen la imagen.

Manicure navideño 2026: 6 diseños de uñas con gorritos de Santa Claus que se ven bonitos

Uñas con gorros de duendecillos navideños . El trabajo de “Papá Noel” no podría estar completo sin la ayuda de sus duendes, así que puedes tomar las imágenes de estas simpáticas criaturas del Polo Norte como referencia para tu próximo manicure . No te olvides de alternar el rojo y verde de su uniforme, ni del pompón esponjado que lleva en las puntas.

. El trabajo de “Papá Noel” no podría estar completo sin la ayuda de sus duendes, así que . No te olvides de alternar el rojo y verde de su uniforme, ni del pompón esponjado que lleva en las puntas. Manicure con gorritos de Santa Claus tipo caricatura. Si te gustan los diseños de uñas llamativos, entonces el estilo caricatura se volverá tu favorito. Este efecto consiste simplemente en recrear el gorro de Santa como si fuera un dibujo. Aquí es posible alternar modelos lisos para que no quede tan cargado.

imágenes de uñas 6 diseños de uñas con gorritos navideños que se ven adorables. FOTO: Pinterest

Punta francesa navideña con verde y rojo . Los colores que distinguen a la Navidad , definitivamente son el verde y el rojo. Así que esta combinación queda perfecta para darle vida a lindos diseños de manicure navideños con punta francesa, gorritos festivos y caramelos .

. Los , definitivamente son el verde y el rojo. Así que esta combinación queda perfecta para darle vida a lindos . Uñas de Santa Claus con gorritos en 3D. En caso de que quieras que tus uñas para Navidad 2026 sean las protagonistas de los looks, entonces prueba con un manicure de gorritos de Santa en 3D hecho con gel moldeable. En la base puedes poner rojo o blanco, para que las figuras contrasten mejor.

imágenes de uñas 6 diseños de uñas con gorritos navideños que se ven adorables. FOTO: Pinterest

Manicure navideño minimalista con gorros discretos . Para lucir manos lindas pero sin que se vean exageradas, los modelos de uñas minimalistas podrían ser tu mejor opción . Solo tienes que haver una línea en el borde y añadir la silueta del gorrito, sin olvidarte de los clásicos pompones y un baño de brillo para que te duren toda la temporada de fiestas decembrinas.

. Para . Solo tienes que haver una línea en el borde y añadir la silueta del gorrito, sin olvidarte de los clásicos pompones y un baño de brillo para que te duren toda la temporada de fiestas decembrinas. Uñas con gorritos de Santa tiernos. Otra de las ideas más bonitas para hacer uñas navideñas, son los diseños que combinan el emblemático gorro de Santa Claus con copos de nieve y mascotas que también llevan disfraces para un resultado adorable.