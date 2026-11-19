Si dentro de tus planes está obsequiar dulceros, en cualquier tipo de celebración, te presentamos la mejor manera para que los des; son ideales para cualquier fan de Kpop Demon Hunters, especialmente para quiénes aman a Jinu de los Saja Boys y a Rumi de las Guerreras Huntrix.

K-pop Demon Hunters: Dulceros ecológicos de tela tipo bolsita de Jinu, de Saja Boys y Rumi de las Guerreras Huntrix

Lo mejor de estas ideas de dulceros es que son ecológicos; es decir, su creación no daña al medio ambiente ya que no son desechables debido a que son bolsas de tela decoradas en donde aparece el personaje de Rumi, Jinu y más. Cada diseño es muy colorido, perfecto para todos los niños y niñas.

K-pop Demon Hunters: Dulceros ecológicos de tela tipo bolsita en color rosa con Rumi y las Guerreras Huntrix

Este diseño, como su nombre lo indica, es un dulcero en tela color rosa, algo que lo hará resaltar por completo, ya que la mayoría suelen ser en un tono nude o blanco; como la mayoría de las “tote bag”. En este diseño la figura de las Guerreras Huntrix está hecha con un tono morado, lo que contrasta con el color de la tela. Es un modelo perfecto para reciclar y utilizar en varias ocasiones, ya que se puede dar más de un uso a la bolsa, no solo para guardar dulces.

K-pop Demon Hunters: Dulceros ecológicos de tela tipo bolsita de Jinu y los Saja Boys

Este modelo de bolsita, ideal para dar como dulcero, tiene en su estampado a Jinu y los demás integrantes de los Saja Boys, la icónica banda de kpop. La ilustración es muy colorida mientras que el tono de la bolsa es hueso. Por otro lado, también destaca la palabra “Saja Boys”, lo que le da un toque distinto al modelo.

K-pop Demon Hunters: Dulceros ecológicos personalizados de tela tipo bolsita con Rumi y las Guerreras Huntrix

Esta idea de dulcero es ideal si quieres personalizar la bolsita ya que la idea consiste en colocar el nombre del festejado o festejada en la parte central del dulcero, esta puede estar sobre una forma de estrella. Por otro lado, también puedes colocar el número de años que el niño o niña cumpla. Este modelo es perfecto para todos los pequeños que son fan de las Guerreras Huntrix.

K-pop Demon Hunters: Dulceros ecológicos de tela tipo bolsita con los Saja Boys y la palabra “Soda Pop”

Este modelo de bolsita, ideal para dulceros, tiene a Jinu de los Saja Boys y a los demás personajes de la icónica banda. En este diseño resalta la palabra “Soda Pop” así como botellas de esta donde están los rostros de los idols. Por otro lado, la bolsa es color rosa, algo que la vuelve única y divertida al mismo tiempo.