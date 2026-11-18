El furor por KPop Demon Hunters está más fuerte que nunca y es por eso que los fans disfrutan de personalizar todas sus pertenencias con la temática de la película. Y una forma muy práctica de incluir a los personajes, consiste simplemente en decorar los cuadernos y libros de la escuela con etiquetas que son fáciles de usar.

¿Cómo forrar los cuadernos con temática de KPop Demon Hunters? Etiquetas de datos para pegar fácil

Tarjetas de las “Guerreras KPop” con un color para cada materia. Para que no pierdas tiempo organizando la mochila por las mañanas, están las etiquetas de KPop Demon Hunters que vienen por colores y sirven para identificar cada una de las materias que llevas en la escuela. Así te será más fácil armar tu horario y podrás cumplir con todas las tareas.

Etiquetas de KPop Demon Hunters y Baby Huntrix para las libretas. Si eres fan de las Huntrix en todas sus facetas, entonces te encantarán las estampas para forrar los libros que tienen ilustraciones de Zoey, Mira y Rumi estilo “baby” y ya de adultas. Recuerda que las tarjetas de las “Guerreras KPop” gratis deben tener espacio suficiente para poner nombre, grado y materia.

Tarjetas para forrar cuadernos con imágenes de Huntrix. Además de memorizarte todas las canciones de KPop Demon Hunters, puedes llevar tu pasión a otro nivel con las estampas para las libretas que tienen imágenes de Huntrix sobre el escenario o en alguna de sus intrépidas misiones. Si lo deseas, puedes pedir que las impresiones sean en papel de color para que tus útiles escolares queden más bonitos.