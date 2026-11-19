Sin duda, los marcos antiguos siguen siendo piezas de decoración muy interesantes para poder reciclar y crear nuevos artefactos interesantes. En esta oportunidad te daremos 3 ideas ingeniosas para que vuelvas a utilizarlos.

Los cambios son acotados, pero sirven para poder ordenar, exhibir o sumar superficies útiles en distintos ambientes. Manos a la obra y haz los mejores objetos decorativos.

¿Cómo reciclar los marcos antiguos?

Un tablero de notas aprovecha el vidrio como superficie borrable

Lo que puedes hacer es conservar el vidrio y colocar detrás una tela, papel tapiz o papel decorativo. El frente te quedará disponible para anotar recordatorios, listas o ideas con ayuda de marcadores borrables.

Marco Esta es una idea muy creativa. (Pinterest/Pinterest)

Es una buena idea para tomarlo como punto de consulta y colocarlo en lugares como escritorio, cocina o en algún sector de trabajo. Algunos consejos que puedes tener en cuenta son:

Un soporte firme para colgarlo o apoyarlo.

Marcadores aptos para superficies no porosas.

Una tela suave o borrador para limpiarlo sin rayar el vidrio.

Una bandeja requiere reemplazar el vidrio por una pieza más resistente

También si lo deseas puedes convertir el marco en una hermosa bandeja, pero debes sustituir el vidrio por un material que sea transparente, pero resista a los golpes. Puedes personalizarlos con acrílicos y sumar tiradores que se fijen desde la parte superior, una opción que simplifica el montaje. El fondo puede incorporar tela o papel, siempre que quede protegido bajo la nueva superficie.

Un espejo hecho a medida conserva el perfil del marco

Por último, tenemos esta gran idea en la que podrás aprovechar los marcos de madera o metal donde colocar un espejo. Es una manera interesante de mantener visible el contorno original y amplía sus usos: puede colocarse en un recibidor, sobre un mueble bajo o un pasillo.

Espejo Esta es una gran alternativa de reciclaje. (pinterest/Pinterest)

El uso de espejos contribuye a que se refleje la luz y los espacios pequeños parezcan más amplios y luminosos.