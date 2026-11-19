La limpieza del microondas es muy importante para poder utilizarlo con seguridad y sin contaminar los alimentos. Es por esto que en esta oportunidad te vamos a contar como utilizar la mezcla de agua y limón para poder hacer una limpieza profunda.

Esto al combinarse con vapor caliente entra en contacto con las paredes del microorganismo por lo que se formarán pequeñas gotas de agua y ayuda a desprender la suciedad acumulada.

¿Microondas sucio? El truco del limón que te ahorrará horas ¿Microondas sucio? El truco del limón que te ahorrará horas (IA)

¿Cómo limpiar el microondas con esta mezcla?

Este procedimiento consta de elegir un recipiente que sea apto para microondas, una taza de agua, medio limón y un paño suave. Los pasos son:

Vas a colocar el agua y el juego de medio limón en un recipiente de vidrio o cerámica.

Luego calientas durante 2 a 5 minutos hasta que comience a generarse el vapor. Apaga el microondas y deja la puerta cerrada por 3 minutos.

Después vas a retirar el recipiente con cuidado.

Pasa un paño húmedo por las paredes, la puerta y la base para que no queden residuos.

Este método funciona debido a que cuando el líquido se caliente, sus moléculas adquieren energía y parte del agua se transforma en vapor. Este se distribuye por el interior del microondas y, al entrar en contacto con superficies más frías, vuelve al estado líquido.

La humedad va a penetrar los restos secos e hidrata los componentes por lo que se reduce la adherencia. En cuanto al calor ayuda a que las manchas se reblandezcan y puedan retirarse con menos esfuerzo. El ácido cítrico del limón neutraliza ciertos olores y actúa sobre algunos depósitos.

/estilo de vida/cloro-limpieza-limpiar-horno-microondas (Pexels)

¿Cada cuánto se puede lavar el microondas con limón?

Se recomienda que limpies el microondas constantemente y retires las salpicaduras cada vez que lo usas. Puedes usar esta mezcla una vez por semana.