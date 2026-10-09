Cómo hacer las cicatrices de demonio de los Saja Boys con delineador morado para disfraz

Si este Halloween buscas caracterizarte de alguno de tus personajes favoritos de los Saja Boys, pero no sabes cómo crear las características cicatrices, aquí te contamos todo lo que debes saber para llevar tu atuendo al siguiente nivel solo con ayuda de un delineador morado.

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Cómo hacer las cicatrices de los Saja Boys para tu disfraz de Halloween

Paso a paso: recrea las cicatrices de demonio

Limpia e hidrata la piel: Lo primero que debes hacer es limpiar y secar la zona; recuerda que, antes de aplicar cualquier producto, prueba en una pequeña zona para ver si existen reacciones.

Dibuja el diseño con trazos suaves: Puedes crear líneas irregulares alrededor de las sienes, las mejillas o la frente, de acuerdo con el diseño que quieras lograr.

Añade profundidad: En esta ocasión debes incorporar pequeños detalles con ayuda de un lápiz negro o uno en tono morado más oscuro. Recuerda que las líneas deben ser delgadas.

Revisa la simetría y los detalles: Antes de dar los últimos detalles, revisa que todos los trazos se adecúen a tu disfraz y rostro.

Deja secar el maquillaje: Una vez que estés conforme con el resultado, debes dejar secar el maquillaje y, de ser necesario, aplicar algún tipo de sellador en spray.

Cicatrices de demonio de Saja Boys con delineador para Halloween|Imagen de IA

Toma en cuenta que, para conseguir un resultado más fiel, toma como referencia la apariencia demoníaca del personaje y recuerda adaptar los trazos a tus facciones.

¿Qué materiales requieres?

Antes de comenzar, reúne los materiales para conseguir un diseño definido y fácil de controlar:



Delineador morado, preferentemente de punta fina.

Lápiz delineador de maquillaje negro para agregar profundidad.

Un espejo con buena iluminación.

Una fotografía de referencia del personaje que quieras recrear.

Desmaquillante adecuado para tu tipo de piel.

Toma en cuenta que, si buscas un acabado más intenso, también puedes utilizar pintura facial morada; recuerda que debe ser de uso cosmético.