¡Que se sienta el espíritu navideño! Estamos a escasas semanas de que los niños salgan de vacaciones para disfrutar de las fiestas decembrinas, y qué mejor manera de disfrutar del período vacacional que en compañía de sus personajes favoritos. Bajo esta línea, te compartimos 4 plantillas navideñas de Rumi de Kpop Demon Hunters, perfectas para imprimir y colorear en esta Navidad 2026. ¡Los verdaderos fans de las Guerreras Kpop las amarán!

También te puede interesar: 5 stickers de K-pop Demon Hunters como duendes y muñecos de nieve

4 plantillas navideñas de Rumi de Kpop Demon Hunters para imprimir y colorear esta Navidad

Colorear es una de las actividades preferidas por los niños, pues no solo es divertido, sino que también le ayuda a fortalecer y desarrollar la motricidad en los músculos pequeños de sus manos, dedos y muñecas; además de que también sirve para estimular la creatividad y promover la concentración. Aquí te compartimos 4 plantillas listas para descargar, imprimir y colorear.

1. Rumi con gorro de Santa Claus

Esta plantilla cuenta con Rumi con su característico vestuario de las Guerreras Kpop. El toque navideño está en el gorro de Santa Claus y un fondo muy ad hoc a la temporada, con un árbol de Navidad y copos de nieve cayendo.

2. Baby Rumi

Si estás en busca de una plantilla más tierna, con un acabado kawáii y súper adorable, esta imagen de Rumi en su versión baby es perfecta. El banquito para colocar la estrella de Navidad en la punta del árbol le da un toque aún más especial.

3. Kpop Demon Hunters

¿Qué sería de Rumi sin el resto de las Guerreras Kpop? Esta plantilla cuenta con todas las HUNTRIX, Rumi, Zoey y Mira, en su versión baby y caracterizadas con trajes dignos de la temporada; listas para ofrecer una presentación navideña, llena de música y color.

4. Rumi con regalos

Si hay algo que caracteriza a la Navidad, sin duda, son los regalos. Aquí te compartimos una plantilla más con Rumi en compañía de diversos obsequios de Navidad, lista para descargar, imprimir y colorear.

Elige la plantilla que más te guste, descárgala en tu celular u ordenador e imprímela. Las impresiones pueden ser en papel blanco tradicional u hojas opalina, para que tengan un acabado aún más resistente.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad 2026?

Las vacaciones de Navidad en México para estudiantes de educación básica arrancan el lunes, 21 de diciembre, y terminan hasta el día martes, 5 de enero de 2027. Bajo esta línea, los pequeños tendrán dos semanas completas de descanso.