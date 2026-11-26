No hay mejor manera de disfrutar la Navidad que en compañía de tus personajes favoritos. Si en casa tienes a un verdadero fan de Kpop Demon Hunters, puedes aprovechar las vacaciones de invierno a través de diversas actividades que involucren a las figuras más representativas de la película, como colorear. Bajo esta línea, te compartimos 4 plantillas listas para descargar e imprimir de una de las Guerreras Kpop más queridas por los fans de la franquicia: Zoey.

También te puede interesar: 4 plantillas navideñas de Rumi de Kpop Demon Hunters para colorear como un verdadero fan en las vacaciones de Navidad 2026

1. Baby Zoey cantando

Esta es una plantilla sumamente adorable para quienes prefieren la versión baby y kawái de sus personajes favoritos. Esta ilustración destaca por tener una apariencia tierna mientras canta, por lo que es perfecta para darle vida con colores alegres e incluso plumas con glitter para un mejor acabado.

2. Zoey Navideña

Este diseño navideño también es perfecto para colorear en esta época del año. A diferencia de otras ilustraciones, esta cuenta con Zoey luciendo un conjunto con pinos y copos de nieve, acompañada de una pequeña corona de adviento. Se trata de la opción perfecta para entretener a los pequeños durante las vacaciones de Navidad.

3. Zoey con Mira

La amistad de las Guerreras Kpop es de los factores más importantes de la película. Bajo esta línea, te compartimos esta plantilla de Zoey y Mira a punto de tomarse una selfie con un hermoso árbol de Navidad de fondo. Lo mejor de esta opción es que puedes recrear estilos o hacer tus propias combinaciones.

4. Zoey con Kpop Demon Hunters

Si prefieres que estén las tres integrantes de las HUNTRIX, aquí te compartimos una plantilla de Zoey en compañía de Mira y Rumi; todas caracterizadas con prendas navideñas. La ilustración también cuenta con otros elementos de la temporada, como árboles de Navidad, muñecos de nieve, copitos y más.