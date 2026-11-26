El paso del tiempo comienza a envejecer el rostro y en la mirada se nota mucho. Las canas en las cejas contribuyen a que tus ojos se vean más envejecidos por lo que te vamos a contar cómo disimularlas fácilmente.

Las canas en las cejas tienen la particularidad de ser más duras que el resto, además vienen acompañadas de falta de densidad y resistencia. Se vuelven menos pobladas y definidas, lo que puede influir visualmente en la armonía y expresividad del rostro.

maquillar-cejas-despobladas.jpg Tus cejas cambiarán de aspecto. (Canva)

¿Cómo tratar las canas en las cejas?

Tradicionalmente las canas en las cejas se ocultan con tintes y con maquillaje, pero afortunadamente hay otras opciones que puedes llevar a cabo. La especialista Estefanía Ferrer, ha manifestado que “En este caso, estimulamos la propia síntesis biológica de la melanina para preservar el tono natural de la ceja, logrando además que crezca más fuerte y poblada”.

Este efecto se consigue mediante el uso del sérum Brow Density Complex de LICO Cosmetics. Este es un tratamiento que tiene como objetivo trabajar sobre los tres grandes factores del envejecimiento del pelo de las cejas.

Primero contribuye a la pigmentación natural y reducción de canas, por medio del estímulo de la producción de melanina, el producto ofrece un +15% en solo 3 días. De esta manera el tratamiento permite reducir hasta un 56% de pelo blanco visible, así tus cejas recuperarán el aspecto uniforme y natural.

También el sérum tiene la capacidad de reforzar el vello ya que reduce en un 73% la caída del pelo en 90 días, debido a que fortalece el folículo desde la raíz. Tus cejas van a obtener más densidad en 56 días.

Cejas Cepilla las cejas siempre hacia arriba. ((Especial/Canva))

El producto ha sido formulado con Micro-ARN, pequeños mensajeros biológicos encapsulados que ayudan a reactivar el crecimiento y fortalecer el folículo. También tiene N-acetil Tirosina, un derivado de la tirosina que favorece la síntesis de melanina y contribuye a la producción y el mantenimiento del pigmento natural de las cejas.