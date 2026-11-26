Si tienes ganas de renovar tu árbol de Navidad para esta temporada pues no es necesario que realices grandes gastos en adornos ya que puedes reciclar elementos que tienes en casa y obtener una gran decoración.

Con ideas DIY puedes reutilizar las tapas metálicas de los frascos que suelen estar acumuladas en la casa. Aquí te traemos tres ideas inspiradas en la Navidad que puedes realizar con materiales accesibles y con pasos sencillos.

¿Cómo reciclar los frascos para hacer adornos?

Las tapas de los frascos de metal son ideales para poder realizar adornos colgantes para el árbol de Navidad. Por eso las mejores ideas para reciclarlas son.

Muñecos de nieve con gorro de copa y bufanda

Los materiales que necesitas son: tapas metálicas en tono claro o dorado de distintos tamaños, pintura blanca, negra y naranja, pincel y paleta, fieltro o tela negra y naranja, tela a cuadros rojos y blancos, cuerda o cordón rústico, tijeras y pegamento.

Procedimiento

La tapa debe ser pintada con un tono claro y realizar los ojos con pintura negra. En cuanto a la sonrisa debe ser punteada y pega una nariz triangular naranja. Luego vas a recortar una pieza negra que sea el sombrero de copa.

Agrega una tira de tela a cuadros rojos y blancos para utilizar como banda. La bufanda la realizarás con un trozo de tela a cuadros y asegura un lazo de cuerda en la parte superior para colgar en el árbol.

Arbolito de Navidad en relieve sobre tapa dorada

Para este caso debes tener los siguientes materiales: una tapa metálica dorada, papel estampado verde con copos de nieve blancos recortado en círculo, popotes o tubos decorados en rojo y verde con puntos blancos, dos piezas cilíndricas marrones, una gema amarilla facetada, cinta verde con detalle blanco y un moño rojo.

Paso a paso:

Dentro de la tapa dorada vas a colocar el recorte circular verde con copos de nieve. Toma dos cilindros marrones para poder formar el tronco y arriba coloca tiras horizontales alternadas en verde y rojo con unos puntos blancos.

Una gema amarilla será la estrella, coloca una tira verde superior para colgar y una corona con el moño rojo.

Variaciones clásicas con piñas, acebo, copos y bastones

Los materiales necesarios son: tapas metálicas plateadas y doradas, mini piñas de pino, hojas verdes con bayas rojas, figuras de copos de nieve en tonos claros o rojos, bastones de caramelo en blanco y rojo, listones rojos y dorados y pequeños detalles centrales.

tapas Estas tapas son hermosas. (@Mummytimes/Instagram)

Paso a paso:

Para este adorno tienes que elegir un motivo central que puede ser copos de nieve con relieve, hojas verdes, mini piñas o bastones de caramelo. Fija el elemento en el centro de la tapa y agregas unos listones o moños en rojo o dorado.

Coloca las piezas terminadas sobre la mesa o cuélgalas en las ramas para dar variedad visual al conjunto navideño.