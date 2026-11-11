Si tu celular tiene una funda transparente a la cual le quieres dar más vida y un nuevo estilo, llegaste al lugar correcto. No necesitas cientos de pesos para comprar una funda nueva ni nada, solo necesitas stickers pequeños para imprimir y así poder crear tu propio diseño con ayuda de Snoopy y sus amigos. Aquí te dejamos 4 plantillas de Snoopy para que elijas las que más te gusten y puedas comenzar cuanto antes a mejorar tus accesorios con tus personajes y diseños favoritos:

Pantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Recuerda que una gran idea es imprimirla en papel adhesivo para que no tengas que usar ningún tipo de pegamento. Lo mejor es que puedes imprimir todas y combinar varios diseños en tu funda o pegarlas en otros lugares como tus cuadernos o agendas.

¿Cómo evitar que los stickers se despeguen de la funda transparente?

Si te preocupa que los stickers que pegues permanezcan en su lugar y no se anden despegando, deberás limpiar la funda con un paño suave y asegurarte de que esté completamente seca antes de pegarlos. Otro dato útil para mejorar la calidad y pegado de tus stickers es usar papel adhesivo de buena calidad; eso si, evita colocarlas en zonas donde podrían recibir mucha fricción, como las orillas o los bordes. Si quieres protegerlo, puedes aplicar una película transparente autoadhesiva compatible con el material de impresión.

¿Se pueden poner stickers dentro de una funda transparente sin pegarlos?

Sí, y es una gran alternativa para ahorrarte materiales para proteger tus stickers. Incluso puedes imprimirlos en cualquier otro tipo de papel y colocarlos entre el celular y la funda. De esta forma podrías cambiar la decoración cada determinado tiempo sin sufrir con los residuos del pegamento.

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