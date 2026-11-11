Cómo hacer una piñata navideña de El Grinch: ideal para celebrar en diciembre

Una de las fechas más importantes para muchas personas es la llegada de la Navidad, y es que es común que aparezcan ciertas tradiciones que se repiten cada año y que no pueden faltar, como la decoración elegida para el hogar, el menú y también algunos personajes clásicos como es el caso de ‘El Grinch’; el cual no puede faltar y que en este caso, termina siendo lo opuesto a esta fecha. Como no puede faltar, te vamos a compartir el paso a paso para que hagas una piñata de este personaje para decorar una fiesta infantil.

No hay dudas que durante la Navidad, una de las películas que más observamos en la televisión o que nos aparece como tendencia en las plataformas de streaming es El Grinch, y se trata de un personaje que detesta la Navidad y que hará todo lo posible para que los demás se queden sin ella, robando los juguetes y demás. Pero, su popularidad ha trascendido más allá de la pantalla.

Es que como El Grinch se ha convertido en un personaje muy popular, ha llegado a ser incluso temática de cumpleaños infantiles, en especial de aquellos niños que se sienten identificados con él y por supuesto que la piñata es algo que no puede faltar en ninguna fiesta. Por eso, te compartiremos cómo hacer una piñata inspirado en este personaje.

Materiales para la piñata del Grinch

Cartón reciclado para la estructura

Cúter o tijeras

Pegamento o cinta

Goma eva o cartulina en colores amarillo, negro, rojo y verde oscuro

Papel crepé en color verde limón, rojo y blanco

Cómo hacer la piñata del Grinch