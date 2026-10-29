4 plantillas de stickers gigantes de Abby y Baby de los Saja Boys para imprimir y personalizar el termo de agua escolar de tus hijos

Si tus hijos son unos verdaderos fans de Kpop Demon Hunters y se saben la película de memoria y aman las canciones, sorpréndelos con unos stickers hechos por ti en casa sin gastar mucho dinero. Estos stickers gigantes de Abby y Baby de los Saja Boys son perfectos para que ellos tengan la oportunidad de expresarse y divertirse decorando su termo de la escuela. A continuación te dejamos 4 plantillas increíbles que puedes utilizar; lo único que tienes que hacer es escoger tus favoritos e imprimirlos:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Una vez hayas elegido tus stickers gigantes favoritos, descárgalos y pégalos en un programa de edición para acomodarlos en una hoja tamaño carta. Una vez tengan el tamaño deseado, imprímelos en una hoja normal para ver el tamaño en papel y, si te gusta, imprímelo en papel adhesivo.

¿Cómo hacer stickers resistentes al agua?

Al pegar los stickers gigantes en un termo, requerirás lavarlo en determinado momento, lo cual podría arruinarlos. Para que tus stickers caseros sean resistentes al agua, se recomienda imprimirlos en papel de vinilo impermeable y añadir una capa protectora con laminado o spray sellador. El papel vinilo es un poco más caro, pero lo puedes colocar en tu impresora y configurar la impresión en “alta calidad”; luego deja secar unos 10 minutos y listo.

¿Qué hacer si mis hijos pegan sus stickers por todos lados?

Si tus hijos comienzan a pegar sus stickers en lugares donde no está permitido, no prohíbas ni les quites sus stickers. Lo mejor es corregir el comportamiento reorientándolos a un área asignada, como sus cuadernos, su lapicera de la escuela, etc. Incluso puedes decirle que solo puede ponerlos en sus cosas, su closet o puerta del lado de adentro de su cuarto, si es que no te molesta. Así ellos comenzarán a conocer incluso sus propios límites y respetar el espacio de los demás.

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