Cómo hacer un amigurumi de Minion tejido al crochet, para llevar como llavero en el bolso

Uno de los personajes más queridos por grandes y chicos son los Minions y es que se han convertido en uno de los favoritos debido a su gracia, a que siempre están metidos en algún problema y tienen la manera de poder solucionarlo. Más allá de las películas en las cuales se encuentran, se han convertido en temática de decoración en varios aspectos, y uno de ellos es que se pueden hacer amigurumis tejidos a crochet para que puedas llevar en tu bolso, mochila o llavero y por eso, te dejaremos el paso a paso.

Para todos aquellos que no saben, el tejido a crochet es una de las manualidades más comunes de todas y que si bien parece compleja, pueden hacerla incluso los principiantes, ya que hay técnicas que son fáciles de seguir. Se pueden hacer todo tipo de cosas, desde abrigos o prendas para aguardar el invierno, hasta pequeños amigurumis inspirados en algún personaje y convertirlos en llaveros, como es el caso de los Minions.

Si estás buscando la forma de decorar tu bolso, o quieres una pieza de colección, entonces es una gran opción para que puedas tejer un amigurumi de los Minions, y no será necesario ser un experto para construirlo y es que se trata de una dificultad intermedia donde necesitarás de puntos altos, bajos, anillo mágico y punto deslizado. A continuación, te dejamos el tutorial.

Materiales recomendados para el Minion a crochet

Estambre acrílico o hilo 100% algodón compatible con ganchillos de 2 a 3 mm

Hilo de algodón para amigurumi en amarillo, azul y colores detalle

Ganchillos de 2 mm

Marcador de vuelta

Aguja lanera o capotera

Tijeras pequeñas

Relleno siliconado

Ojos de seguridad de 6 mm

Argolla para llavero

Cómo tejer el Minion a crochet