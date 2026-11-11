El corte Bubikov y los flecos rectos: Los estilos capilares de los años 90 que rejuvenecen el rostro este invierno

La nostalgia por la década de los 90 sigue dictando las reglas más fuertes en el mundo de la belleza y el estilismo. Esta temporada fría, las pasarelas internacionales y los salones más exclusivos han rescatado dos propuestas icónicas de aquella época que regresan con una fuerza renovada: el corte Bubikov y los flecos rectos.

Más allá de ser una simple moda pasajera, esta dupla capilar se ha posicionado como la favorita de los estilistas gracias a su poderoso efecto rejuvenecedor. Al enmarcar la mirada y jugar con las proporciones óseas, estos cortes logran suavizar los rasgos endurecidos por el paso del tiempo, aportando frescura, dinamismo y un aire sumamente aesthetic ideal para los meses de invierno.

El corte de los 90 que rejuvenece el rostro al instante

A diferencia de las melenas extremadamengte largas y planas que suelen tirar de las facciones hacia abajo y endurecer la expresión, la estética de los años 90 apuesta por el movimiento y la estructura facial.

El corte Bubikov: Volumen estratégico y ligereza

Inspirado en los cortes geométricos pero fluidos de finales del siglo XX, el corte Bubikov es una evolución sofisticada del clásico bob corto. Se caracteriza por tener una base definida a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo de las orejas, combinada con un texturizado interno en la coronilla y las puntas.

El corte Bubikov: Volumen estratégico y ligereza El corte Bubikov: Volumen estratégico y ligereza

Los flecos rectos: El botox natural de la peluquería

El flequillo recto, tupido y cortado justo a la altura de las cejas fue el sello indiscutible de las supermodelos e inconos pop de los 90. Lejos de verse rígido, la versión actual incorpora un ligero desfilado en las puntas para darle movilidad.

¿Cómo adoptar esta tendencia según tu tipo de rostro?

Aunque ambos estilos son sumamente favorecedores, los expertos en visagismo recomiendan realizar pequeños ajustes para lograr la armonía perfecta.

El corte Bubikov y los flecos rectos El corte Bubikov y los flecos rectos

En rostros redondos o cuadrados opta por un corte Bubikov que caiga dos centímetros por debajo del mentón para alargar el cuello.

En caras ovaladas o alargadas, puedes llevar el corte Bubikov a la altura exacta de los pómulos y apostar por un fleco recto completamente sólido y tupido; esto equilibrará las proporciones verticales de tu cara.