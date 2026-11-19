Desde su estreno en streaming en 2025, Kpop Demon Hunters se ha convertido en una de las películas favoritas de millones de personas alrededor del mundo. Sin duda, una de las figuras que más ha llamado la atención es Rumi, la líder de las Guerreras Kpop, por lo que no es sorpresa que sea el personaje favorito de la mayoría de los fans de la cinta. Si tú, al igual que muchos, amas a esta icónica Guerrera, a continuación te compartimos 4 plantillas de stickers originales para decorar lo que quieras como una verdadera fan de la cinta animada.

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4 stickers originales de Rumi de Kpop Demon Hunters para decorar lo que quieras como una verdadera fan de las Guerreras Kpop

El personaje de Rumi no sólo destaca por ser la líder de las HUNTRIX; sino que también cuenta con un increíble talento y una gran personalidad, así como un estilo inigualable. Y es que, ¡¿quién no sueña con tener esa icónica trenza morada?! Por ello, no hay mejor manera de demostrar tu cariño y admiración por este personaje que a través de stickers para personalizar tus artículos favoritos. Lo mejor de esta idea es que las estampas van perfectas con libretas, carpetas, fundas del celular y hasta tablets o laptops. Aquí te compartimos 4 plantillas que te encantarán.

Stickers de Baby Rumi

Si lo que buscas es una vibra súper tierna y adorable, los stickers de Rumi en su versión baby son la opción ideal. Este tipo de estampas son perfectas para añadir un toque divertido pero lindo a tus artículos favoritos.

Stickers de Rumi versión chibi

Este tipo de stickers también son muy adorables y divertidos. La diferencia entre este acabado y la versión “baby” es que la cabeza de los personajes suele ser ligeramente más grande para dar ese toque chistoso, pero tierno; por lo que van perfectos con la personalidad de la líder de las Guerreras Kpop.

Stickers de Rumi “cool”

Si prefieres una decoración más delicada, pero que tenga esa vibra “cool”, esta plantilla es para ti. Las ilustraciones muestran a Rumi con diferentes gestos y expresiones que quedan perfectas como elementos decorativos. ¡Elige la que más te guste y dale ese toque único a tus pertenencias!

Stickers de Rumi versión anime

¿Eres amante del anime? ¡Estos stickers son para ti! La plantilla cuenta con diversos gestos y expresiones de Rumi en versión anime que quedan perfectos con cualquier tipo de decoración.

¿Cómo descargar e imprimir los stickers de Rumi de Kpop Demon Hunters?

Da click sobre la plantilla que más te guste y descárgala. Ajusta el tamaño en un archivo digital e imprímelo desde la comodidad de tu casa. Te recomendamos que la impresión sea en un papel adhesivo, ya que su acabado brillante es ideal para este tipo de stickers. Si lo prefieres, puedes mandar a imprimir a un sitio especializado en impresiones. Posteriormente, recorta cada sticker y listo. Tendrás tus propias estampas de Rumi para decorar lo que quieras como toda una fan de las Guerreras Kpop.