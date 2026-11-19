Con la temporada de lluvias puede que comiencen a aparecer manchas de humedad en el techo y que presentan un problema no solo estético, sino también para la salud. Su aparición se da en lugares poco ventilados y provoca malos olores.

Muchos toman la decisión de pintar el techo para tapar la marca, pero hay muchas formas de hacer una limpieza para mejorar el aspecto del techo sin necesidad de una renovación completa. Antes de llevar a cabo cualquier solución es importante poder detectar de dónde proviene la humedad para solucionarla.

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¿Cómo eliminar las manchas de humedad?

Si ya pudiste controlar la humedad y notas que las manchas son superficiales pues puedes llevar a cabo acciones para recuperar el techo. Los elementos que necesitas son:

Guantes de limpieza

Gafas de protección

Un paño limpio

Agua y detergente neutro

Una esponja suave

Un recipiente con agua

Este procedimiento consiste en realizar los siguientes pasos:

Ventilar el ambiente: es importante que abras las ventanas para que haya circulación del aire y evitar que se acumule la humedad.

Proteger los muebles: cubrir los objetos que estén debajo de la zona a limpiar.

Retirar el polvo: pasar un paño seco para quitar la suciedad superficial.

Preparar la solución: tendrás que mezclar agua con poca cantidad de detergente neutro.

Limpiar la superficie: luego vas a humedecer ligeramente un paño o una esponja y pasarla sobre la mancha, sin empapar el techo.

Secar: retirar los restos de humedad con un paño seco y dejar que el ambiente se ventile.

No apliques demasiada fuerza ya que hay probabilidades de que se desprenda la pintura o se dañe el revestimiento.

¿Cómo eliminar la humedad de las paredes? Paso a paso.

¿Cómo actuar ante la aparición de manchas negras?

Si las manchas cuentan con puntos negros, verdes o grisáceos, es probable que sea moho que aparecen en aquellos lugares donde hay humedad elevada y poca ventilación. En el caso de que la superficie sea pequeña puedes aplicar un producto específico para el moho.