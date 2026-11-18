Si eres amante del eyeliner negro y ya pasaste los 40 años pues te vamos a contar una manera de poder utilizarlo sin endurecer la mirada. Lo importante es aplicarlo muy pegado a la raíz de las pestañas y difuminarlo suavemente.

No hagas trazos gruesos y rígidos porque acentúa las arrugas. Cabe destacar que la piel del párpado pierde firmeza, por lo que las técnicas integradas favorecen mucho más que las líneas gráficas marcadas.

¿Cómo delinear con eyeliner negro?

Elige la textura adecuada

Elige un lápiz cremoso o en gel para delinear ya que te permite trabajar el trazo y lo puedes difuminar antes de que se fije por completo. No se recomienda el delineador líquido clásico porque se aloja en los pequeños pliegues o líneas de expresión de la piel madura por lo que el borde se ve irregular.

Técnica paso a paso para levantar la mirada

Prepara el párpado: el primer paso es aplicar una prebase de sombras llamado primer, esto evita que el producto se transfiera a la ojera o al pliegue superior con el parpadeo.

Haz tightlining (delineado invisible): luego vas a rellenar los huecos que se ubican justo en las pestañas superiores y la línea de agua de arriba. Vas a obtener pestañas más tupidas y definidas.

Concéntrate en el tercio exterior: al trazar la línea debe ser muy fina que vaya desde la mitad del ojo hacia afuera. Eleva ligeramente el rabillo siguiendo la inclinación natural de tus pestañas inferiores para lograr un efecto lifting.

Difumina el corte: toma un pincel biselado para pasarlo en la línea y así suavizar el borde. Puedes sellarlo con un toque de sombra negra o marrón oscura para que dure intacto todo el día.

Cuidado con la línea inferior: Evita encerrar todo el ojo delineando por dentro de la línea de agua inferior. Si quieres definición abajo, aplica un poco de producto por fuera, bien pegado a las pestañas del tercio externo, y difumínalo.

Errores comunes que conviene evitar

Líneas muy gruesas: hacen que el ojo se vea más pequeño y acentúa los pliegues.

Alargar demasiado el rabillo hacia abajo: esto entristece la expresión, mantenlo corto y ascendente.

Usarlo “a palo seco”: El contraste del negro puro sin difuminar sobre la piel madura suele verse muy duro; integrarlo con sombra suaviza el resultado al instante.