El mundo del reciclaje nos ofrece una gran cantidad de ideas para poder llevar a cabo con aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. En esta oportunidad te vamos a contar cómo reciclar una caja de leche para guardar tus útiles escolares.

Cabe destacar que con este cartón de leche vacío vas a poder darle forma de estuche plegable con banda elástica para plumones. Los materiales que necesitas son muy fáciles de conseguir.

¿Cómo reciclar una caja de leche y transformarla en un estuche?

Los materiales que necesitas son:

Una caja de leche de un litro limpia, seca y sin tapa.

Tijeras y cúter para retirar los extremos y recortar las caras del cartón.

Tela de mezclilla (denim) o retazo textil resistente para forrar el exterior.

Papel decorativo, cartulina de colores o papel contact para revestir el interior.

Resorte plano o banda elástica negra delgada para sujetar los plumones.

Cinta decorativa (washi tape) o listón colorido para rematar los bordes.

Silicón frío o pegamento de contacto de alta resistencia.

Stickers, recortes impresos o ilustraciones de Las Guerreras K-Pop (con tonos neón, rosa, azul eléctrico y detalles luminosos) para la portada y paneles internos.

Procedimiento

Lo que debes hacer es lavar el interior de la caja de leche, dejarla secar y recortar la base como también la parte superior para que solo te quede el cuerpo rectangular central. Abre el cartón a lo largo de una de sus aristas

Vas a recortar el cartón para ir ajustando el tamaño que quieras para la lapicera. El siguiente paso es pegar el trozo de tela de mezclilla por toda la cara externa del cartón, doblando los sobrantes hacia adentro para evitar que se deshilache.

Fija una tira de resorte negro antes de cubrir el interior, la misma debe atravesar el panel central y tienen que quedar pequeñas holguras para insertar los marcadores. Continúa pegando los cuadros de papel decorativo sobre cada sección interna, cubriendo los extremos del elástico y formando los compartimentos visuales.

Coloca una tira de cinta decorativa o listón a lo largo del borde superior exterior para reforzar el cierre y darle un detalle colorido.