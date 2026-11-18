Un diario personal es un elemento muy importante para las personas por lo que debe lucir de la mejor manera para inspirarnos. Es por esto que te vamos a contar cómo personalizarlo con las Guerreras K-Pop.

Las Demon Hunters son de los personajes más queridos por pequeños y no tan pequeños por lo que podemos verlas en distintos lugares. Rumi es la líder del equipo por lo que te vamos a contar cómo llevarla a tu diario personal.

¿Cómo decorar el diario personal con Rumi?

Portada “Doble Vida” con relieve y neón

Vas a forrar la libreta con papel negro mate o cartulina oscura que servirá de base para resaltar a los colores vibrantes. En el centro vas a dibujar el logotipo de Huntrix junto con estrellas de cuatro puntas y patrones geométricos (como los escudos de almas) usando marcadores de gel o pintura acrílica en tonos morado, fucsia y turquesa.

El toque especial se lo darás con una ilustración de Rumi en goma eva o cartulina gruesa que deberás pagar con cinta doble faz.

Collage estilo álbum K-Pop y Photocards

Otra opción es buscar escenas donde aparezca Rumi, portadas de los discos o recortes de estilo Chibi. En la contratapa vas a pegar un sobre transparente o de papel decorado para que puedas guardar photocards caseras de Rumi, stickers y notas secretas.

La portada deberás sellarla con papel contac transparente brillante para darle el acabado de un álbum oficial.

Separadores de secciones “Modo Idol vs. Modo Cazadora”

Otra buena opción es dividir el diario en secciones con ayuda de separadores de cartulina, en uno vas a poder colocar una estética glamurosa (micrófonos, brillos, notas musicales) para tus metas y sueños, y otro con estética de acción (espadas, runas mágicas, colores neón) para tus desahogos o retos diarios.

Luego imprime dibujos de Rumi en blanco y negro, los pintas con marcadores a base de alcohol para lograr degradados suaves y pégalos como carátulas internas.

Lomo con charms y cintas decorativas

Esta es una idea muy interesante por lo que deberás perforar la esquina superior del lomo del diario o utiliza el espiral si lo tiene. Allí vas a colgar un charm acrílico de Rumi, una borla morada y cuentas de estrellas.

Pega dos cintas de raso (una fucsia y otra turquesa) en la parte superior del lomo interno para marcar la página del día y tu sección favorita.

Rumi en versión Chibi Kawaii Rumi en versión Chibi Kawaii

Páginas internas estilo Scrapbook mágico

La última recomendación es usar washi tapes que contengan diseños galácticos, holográficos o de cuadrícula para enmarcar tus entradas más importantes. Puedes crear tus propios calcos dibujando accesorios que pertenezcan a Rumi.