El color rojo es uno de los más utilizados en el mundo de la moda, pero no siempre es fácil de combinar. Para este otoño 2026, te traemos las mejore combinaciones así puedes lucir unos looks increíbles a donde sea que vayas.

Ya no es necesario que utilices el rojo en eventos nocturnos debido a que aporta mucha calidez en los días nublados como así también puede rejuvenecer el rostro al instante. Si eliges subtonos intensos vas a lograr un estilo que te da la posibilidad que te dará mucha seguridad.

¿Cómo combinar el color rojo?

Aquí te vamos a dejar unas increíbles opciones para que puedas dejar de lado el clásico dúo de rojo y negro, para optar por combinaciones más profundas. Estas combinaciones son:

Rojo y marrón chocolate: es una mezcla que brinda calidez envolvente y es muy elegante. Lo que puedes hacer es utilizar un suéter de punto rojo con pantalones de pinzas o botas altas en un tono café oscuro para un acabado interesante.

Rojo y gris marengo: este es un estilo muy sobrio que suaviza la intensidad del rojo. Para las bajas temperaturas puedes utilizar un abrigo largo gris con un conjunto rojo monocromático.

Rojo y morado o lila: es una mezcla muy original para usar en esta temporada. Una buena opción es una falda midi roja y una chamarra de cuero lila.

Rojo y denim oscuro: El tejido vaquero en lavado índigo aterriza la fuerza del rojo y crea un uniforme diario cómodo, pulido y sin complicaciones.

Rojo y beige arena: Por último, tenemos esta gran idea donde obtendrás un contraste limpio, atemporal y elegante.

Así puedes armar un look perfecto

El primer paso es elegir una prenda que sea la protagonista en un cárdigan de lana, un abrigo estructurado o unos mocasines de piel. Luego vas a añadir prendas en colores como el beige arena, azul marino o marrón, pero no debe competir por el protagonismo.

Otro consejo a tener en cuenta es el de mezclar materiales opacos con acabados satinados o cuero para dar riqueza al conjunto.