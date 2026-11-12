4 tonos de uñas que rejuvenecen las manos y desplazan al rojo

La nueva temporada trae consigo un cambio de tendencias y la manicura no es la excepción. Es por esto que los diseños van cambiando y en este caso los colores son los protagonistos.

Noviembre nos trae unos colores que se posicionan como los favoritos. Si bien el rojo seguirá siendo de los más utilizados, hay cuatro tonos que salen de lo tradicional para traerte opciones más interesantes.

¿Cuáles son los tonos de uñas que rejuvenecen?

Si quieres que tus manos luzcan más jóvenes pues es importante que sigas estos consejos a la hora de realizar tu manicura. Los especialistas recomiendan los siguientes colores:

Café oscuro

Morado intenso

Marfil o blanco roto

Beige suave o nude

Si tenemos que mencionar a uno de ellos como el preferido de la temporada tenemos que mencionar al morado intenso. Su popularidad se debe a que es un tono profundo, razón por la que es considerado tanto elegante como misterioso.

Para lucir hermosa y salir de lo habitual puedes recurrir a los colores que se usan en las pasarelas como:

Azul empolvado

Rosa claro

Estos colores pasteles siguen en tendencia debido a que muchos optan por seguir usando los tonos llamativos independientemente de la estación. Al ser tonos relajados, se hacen presentes de manera sutil.

En total son 6 colores los que se pueden usar en este noviembre, pero dos de ellos ya vienen siendo elegidos desde la primavera- verano. Los demás, son buenas opciones para utilizar en este mes.

Permítete jugar con los diseños que involucren a estos colores como también con el largo de las uñas ya que puedes ir desde las ultracortas hasta las maxilargas. Lo más recomendable es cubrir toda la uña, pero cualquier estilo es bienvenido.