Uñas 3D: la tendencia de manicura que aporta volumen y profundidad

El universo del nail art ha dejado atrás el minimalismo absoluto para dar paso a una de las tendencias más creativas y visuales del momento: las uñas tridimensionales. Lejos de ser simples complementos estéticos, los diseños en relieve se han consolidado como una auténtica declaración de estilo que transforma las manos en pequeñas piezas de autor.

Expertas en la materia confirman que esta corriente busca ir mucho más allá del color plano, apostando por texturas, volúmenes y abalorios que aportan profundidad y un dinamismo único. Desde delicadas flores esculpidas hasta gotas con efecto cristal, las posibilidades se adaptan a todos los gustos para redefinir por completo la manicura de la temporada.

¿Cómo cuidar las manos antes de hacerse el esmaltado?

Para preparar tus manos antes del esmaltado, comienza exfoliándolas suavemente para eliminar células muertas y suavizar la piel. A continuación, hidrata con una crema nutritiva, prestando especial atención a las cutículas, y empújalas con cuidado sin cortarlas. Es fundamental retirar cualquier rastro de aceite o crema usando un algodón con alcohol o quitaesmalte justo antes de aplicar la base; esto garantiza una superficie completamente limpia para que el producto adhiera mejor y dure más tiempo. Finalmente, lima las uñas en una sola dirección para evitar que se debiliten, logrando así una manicura perfecta, impecable y duradera.

Uñas (IA)

¿Cómo hacer uñas 3D?

Para crear unas deslumbrantes uñas 3D en casa sin recurrir a sistemas artificiales complejos, solo necesitas esmaltes clásicos, una base protectora, un top coat y herramientas de precisión como un pincel fino o un punzón de manicura.

El proceso comienza preparando minuciosamente la superficie de las manos: lima suavemente las uñas para darles la forma deseada, limpia cualquier rastro de grasa o humedad y aplica una base protectora adecuada para cuidar la uña natural. Una vez seca, extiende el esmalte de color elegido y deja que cada capa se seque por completo según las indicaciones del producto para lograr una base lisa, uniforme y perfecta.

Manicura 3D

El núcleo de la técnica radica en la creación de los volúmenes. Con la ayuda de un pincel fino o un punzón, dibuja motivos en relieve, como delicadas flores, ondas gráficas o pequeños puntos, utilizando trazos superpuestos de esmalte que ayuden a generar esa deseada sensación de profundidad. Si lo deseas, puedes colocar pequeños abalorios específicos para nail art, como perlas o cuentas brillantes, procurando que sean ligeros y queden bien adheridos sobre el diseño aún moldeable. Para terminar, sella toda la manicura aplicando una capa generosa de top coat; esto protegerá los relieves, fijará los adornos y aportará un brillo duradero que realzará al máximo el efecto tridimensional de tus manos.