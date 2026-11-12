No cabe duda que hoy en día una de las cintas más exitosas que hay es Kpop Demon Hunters ya que incluso a más de un año de su estreno la película sigue recabando miles de fans, es por eso que a continuación te presentamos 4 diseños de uñas inspirados en la cinta animada para que luzcas esta Navidad o en cualquier fecha decembrina que desees.

Kpop Demon Hunters: Diseños de uñas para lucir en Navidad 2026, ideales para fans de las Guerreras Huntrix

Estos diseños destacan por ser muy originales, tener colores llamativos además de que se pueden utilizar en uñas largas como en cortas por lo que son versátiles de utilizar. Además de esto, hay un diseño único para fans de cada una de las Guerreras Huntrix; ya sea de Rumi, Zoey o Mira.

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Kpop Demon Hunters: Diseño de uñas de Rumi para lucir en Navidad 2026

Este diseño es perfecto para las personas que aman el personaje de Rumi, una de las Guerreras Huntrix así como el color morado. En esta opción te presentamos 4 diseños en forma de almendra, una puede ser con un efecto de galaxia, mientras que otro puede ser metálico en color uva, esto representa todos los brillos y destellos que salen en la película. Por otro lado, otro puede tener un efecto con brillantina y otro tener figuras de lunas y estrellas.

Kpop Demon Hunters: Diseño de uñas de Zoey para lucir en Navidad 2026

Este diseño de uñas es perfecto para las fans de Zoey, intérprete de “Golden”, el color protagonista de estas uñas es el aqua, uno que caracteriza a la Guerrera Huntrix. Puedes tener uñas en forma de almendra o bien, cuadradas. Para este diseño puedes mezclar diversos efectos, ya sean brillantes, metálicos, de espejo, mate e incluso ojo de gato.

Kpop Demon Hunters: Diseño de uñas de Mira para lucir en Navidad 2026

Este diseño de uñas es ideal para las fans de Mira, una de las tres Guerreras Huntrix. Estos modelos destacan por tener un color protagonista; el rosa, tono del que es el color de pelo de ira. Las formas que le puedes dar a las uñas son cuadradas o de almendra. Ahora bien, al igual que los modelos anteriores, puedes combinar efectos brillosos como ojo de gato. Puedes agregar diseños como formas de corazón.

Kpop Demon Hunters: Diseño de uñas de todos los personajes para lucir en Navidad 2026

Este diseño de uñas es perfecto para los fans de todos los personajes, desde La Guerreras Huntrix hasta Derpy Tiger y los Saja Boys. El modelo consiste en dedicar una uña a cada personaje. Para los Saja Boys y Las Guerreras Huntrix puedes pintar la base con morado y hacer grecas con ayuda del efecto de relieve, también puedes hacer espirales. Ahora bien, para representar a Derpy Tiger, puedes utilizar tonos azules.