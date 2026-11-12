Manualidades para Navidad: 8 adornos navideños que puedes hacer con cosas recicladas y se ven hermosos

Cuando llega el momento de elegir las decoraciones para Navidad 2026, resulta conveniente cuáles son los artículos que pueden reutilizarse y hasta considerar adornos navideños hechos a mano con materiales reciclados. De esta manera, cada espacio tendrá un toque personalizado y se verá precioso, mientras que tu cartera te lo agradecerá porque ya no tendrás que invertir más en artículos nuevos que solamente se usan una vez al año.

¿Cómo hacer adornos navideños? 8 ideas que son perfectas para reciclar cosas y lucen increíbles

Esferas con papel reciclado . Si tienes montañas de periódicos, revistas, folletos y hojas sueltas que ya no te sirven, puedes transformar el papel reciclado en lindas esferas para el árbol de Navidad 2026 . Solo tienes que formar bolas de tamaño mediano, cubrirlas con pegamento para que conserven la forma y pintarlas de tu color preferido.

. Si tienes montañas de periódicos, revistas, folletos y hojas sueltas que ya no te sirven, puedes . Solo tienes que formar bolas de tamaño mediano, cubrirlas con pegamento para que conserven la forma y pintarlas de tu color preferido. Árbol de Navidad con cartón. En caso de que los pinos naturales no sean una opción para ti, arma tu propio arbolito navideño usando solamente cajas de cartón. Recorta formas triangulares y únelas para conseguir la forma tradicional. Pinta cada pedazo con color verde y decora.

adornos navideños 8 ideas para hacer adornos navideños con material reciclado fáciles. FOTO: Pinterest

Luces navideñas para poner en la mesa . Para las guías de luces con pilas que están incompletas o se rompieron, consigue frascos de vidrio vacíos para reciclar y hacer bonitos adornos de Navidad . Mete los foquitos en los recipientes y usa como centros de mesa.

. Para las guías de luces con pilas que están incompletas o se rompieron, consigue . Mete los foquitos en los recipientes y usa como centros de mesa. Coronas para la puerta con cartones de huevo. Antes de tirar los cartones de huevo que te quedaron al final de la semana, mejor aprovéchalos para darle vida a una corona para la puerta. Recorta cada hueco, píntalo de verde y pégalos sobre una base de cartón con la forma ya hecha. Añade un moño en rojo o con los mismos materiales.

adornos navideños 8 ideas para hacer adornos navideños con material reciclado fáciles. FOTO: Pinterest

Centros de mesa con latas . Si serás el anfitrión de la cena de Navidad 2026 y quieres lucirte con tus invitados, no te olvides de decorar la mesa con un centro hecho a mano. Solo ocupas algunas latas vacías y limpias, pintura roja, verde y dorada. Sirven para poner velas, cubiertos o servilletas.

. Si serás el anfitrión de la y quieres lucirte con tus invitados, no te olvides de decorar la mesa con un centro hecho a mano. Solo ocupas algunas latas vacías y limpias, pintura roja, verde y dorada. Sirven para poner velas, cubiertos o servilletas. Colgantes para el árbol de Navidad con botellas recicladas. Antes de tirar los botes de plástico, revisa si tienes botellas de plástico en buen estado para reciclar y hacer decoraciones navideñas originales. Por ejemplo, colgantes para los que solo tienes que cortar cada envase y llenar de brillos.

adornos navideños 8 ideas para hacer adornos navideños con material reciclado fáciles. FOTO: Pinterest

Guías navideñas para la pared con tapas . Las corcholatas de envases de vidrio son ideales para hacer lindas guías que se cuelgan en la pared. Necesitas pintar cada pieza de tonos que vayan con el resto de la decoración y luego perforar para poner un hilo resistente, que es el que se sostendrá al muro.

. Las corcholatas de envases de vidrio son ideales para hacer lindas guías que se cuelgan en la pared. Necesitas pintar cada pieza de tonos que vayan con el resto de la decoración y luego perforar para poner un hilo resistente, que es el que se sostendrá al muro. Campanas navideñas con tubos de papel higiénico. Todo el cartón que queda cuando se termina el papel de baño, sirve muy bien para hacer campanas de Navidad 2026. Pinta de color verde bosque y con las tijeras, haz algunos cortes en la parte inferior. Agrega un hilo para que se sostengan.