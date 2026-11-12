Centros de mesa navideños con velas flotantes y ramas de romero: Cómo lograr una cena elegante en 5 minutos

Cuando organizamos una cena de Navidad o Año Nuevo, la decoración de la mesa suele quedar para el último momento. Sin embargo, no hace falta invertir horas ni grandes sumas de dinero para obtener un resultado acogedor.

La tendencia actual en interiorismo festivo apuesta por la decoración sensorial y minimalista, utilizando elementos orgánicos cotidianos que aportan belleza visual y un aroma delicioso.

Combinar recipientes de cristal, agua, velas flotantes y ramas frescas de romero es el secreto mejor guardado de los organizadores de eventos. El romero imita a la perfección la apariencia del pino invernal, pero con la ventaja de ser mucho más limpio, económico y de desprender una fragancia herbal fresca que abre el apetito sin competir con el olor de la comida.

¿Qué materiales necesitas para hacer centros de mesa con velas y romero?

Para armar un arreglo central o varios puntos de luz a lo largo de la mesa, reúne lo siguiente:

¿Qué materiales necesitas para hacer centros de mesa con velas y romero? ¿Qué materiales necesitas para hacer centros de mesa con velas y romero?

Recipientes de vidrio transparentes: Pueden ser floreros cilíndricos de distintas alturas, copas de vino grandes, vasos altos o frascos de vidrio reciclados limpios. Ramas de romero fresco: Un par de manojos de romero. Velas flotantes blancas o color marfil: Son velas pequeñas y anchas diseñadas específicamente para mantenerse a flote sin volcarse. Agua purificada o filtrada: Usar agua limpia evita que se formen burbujas turbias en las paredes del cristal. Acentos de color opcionales: Arándanos frescos rojos, rodajas finas de naranja deshidratada o unas perlas blancas para el fondo.

¿Cómo hacer un centro de mesa para tu cena de Navidad en solo 5 minutos?

Prepara la base verde en el cristal

Toma tus recipientes de vidrio y coloca en el interior dos o tres ramas de romero fresco.

¿Cómo hacer un centro de mesa para tu cena de Navidad en solo 5 minutos? ¿Cómo hacer un centro de mesa para tu cena de Navidad en solo 5 minutos?

Añade los toques festivos de color

Si deseas incorporar el contraste navideño, deja caer un puñado de arándanos rojos frescos o unas cuantas bayas rojas artificiales.

Llena con agua limpia

Vierte agua filtrada dentro de cada recipiente hasta llenar tres cuartas partes de su capacidad.

Coloca y eciende las velas flotantes

Deposita suavemente una vela flotante y enciéndelas diez minutos antes de que los comensales pasen a la mesa.