A lo largo del mes, el ritmo diario, el estrés laboral, las preocupaciones cotidianas y las visitas pueden hacer que el ambiente de nuestro hogar se sienta denso o estancado. Realizar una pausa consciente el 30 de noviembre permite marcar una frontera simbólica entre lo que queda atrás y el inicio de diciembre, tradicionalmente asociado con las reuniones familiares, el cierre de ciclos y la renovación.

La combinación de hojas de laurel y sal marina es una de las prácticas más antiguas y accesibles de purificación doméstica. Mientras que la sal actúa como un imán natural que absorbe y neutraliza las cargas pesadas del entorno, el laurel ayuda a restablecer el equilibrio y atraer prosperidad.

Materiales para el ritual de limpieza de noviembre 2026

No necesitas elementos costosos ni difíciles de conseguir; todo se encuentra en tu cocina:

Sal marina a sal de grano gruesa: Un puñado generoso. Evita la sal refinada de mesa, ya que se prefiere la sal en su estado más puro y cristalino.

Hojas de laurel enteras: De 3 a 5 hojas secas que estén en buen estado y sin quebrarse demasiado.

Un recipiente pequeño: Puede ser un cuenco de cerámica, un platito de barro o un vaso de vidrio transparente.

Una vela blanca: Para aportar luz, intención y serenidad durante el proceso.

Un bolígrafo o plumón de tinta negra o dorada.

Cómo limpiar la energía de tu hogar antes de diciembre Cómo limpiar la energía de tu hogar antes de diciembre

Paso a paso del ritual del 30 de noviembre

Coloca las tres cucharadas de sal marina en el fondo de tu cuenco de cerámica o plato de barro.

Toma las hojas de laurel entre tus manos, frótalas suavemente para activar su aroma herbal y escribe sobre una de ellas una palabra que represente lo que deseas para diciembre, como Paz, Armonía, Salud y Abundancia.

Ritual de la hoja de laurel y sal marina para el último día de noviembre: Cómo limpiar la energía de tu hogar antes de diciembre Ritual de la hoja de laurel y sal marina para el último día de noviembre: Cómo limpiar la energía de tu hogar antes de diciembre

Lleva el recipiente cerca de la puerta principal de entrada de tu casa o en una esquina tranquila de la sala de estar. Si decides encender una vela blanca junto al plato, hazlo en un lugar seguro.

Deja que la sal y el laurel trabajen absorbiendo la densidad del ambiente durante toda la noche. A la mañana siguiente, el 1 de diciembre, recoge el recipiente y desecha todo.