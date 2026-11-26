Diciembre destaca por ser una de las mejores épocas del año para experimentar con diseños de uñas que aporten un toque de brillo a ese outfit festivo. Entre los colores clásicos de la Navidad, los detalles brillantes y las decoraciones inspiradas en esta temporada, sin duda, el glitter es de los favoritos para una manicura llamativa y llena de estilo. Bajo esta línea, te compartimos 4 ideas de uñas navideñas que pueden servirte como inspiración.

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Los mejores 4 diseños de uñas navideñas con glitter para diciembre de 2026

Desde diseños sencillos con un toque de glitter hasta ideas más elaboradas, con una explosión total de brillos. Aquí, 4 ideas de uñas navideñas, perfectas para lucir este diciembre de 2026:

1. Con moños

Los moños son uno de los detalles más delicados para incorporar a una manicura navideña. Puedes elegir una base llena de brillos, con pequeños moños y listones en tono rojo para un contraste súper elegante. Este diseño es perfecto para quienes buscan un acabado aesthetic y femenino, con un toque festivo.

2. Destellos en copos

Los copos de nieve son otro clásico de diciembre y lucen especialmente preciosos cuando los combinas con esmaltes brillantes. Puedes experimentar con una base en tono nude o un color sólido de la temporada, como el rojo, y decorar con copos de nieve con glitter en un tono dorado o plata.

3. Tipo francés

Si lo que buscas es un diseño más discreto, las uñas francesas con glitter son una opción sencilla pero hermosa. Ahora bien, si quieres darles un plus, puedes agregar unos cuantos acebos o bayas navideñas. Esta idea queda perfecta para cenas navideñas, reuniones familiares o celebraciones de fin de año. Aquí te compartimos un ejemplo:

4. Rosa con blanco

Otra de las combinaciones que más destacan esta temporada, sin duda, son los diseños que mezclan tonos rosas y blancos, y qué mejor manera de darles un plus que con un toque de glitter. Ya sea que añadas líneas finas o pequeñas figuras de la temporada. También puedes jugar con alguna uña cargada de brillos para crear un contraste precioso.

Ahora que cuentas con inspiración para tu próximo diseño, haz cita con tu manicurista de confianza y prepárate para lucir unas uñas de encanto en las próximas fiestas decembrinas.