El color verde mate es una gran alternativa para usar en Navidad 2026, estilos con el que podrás lucir una manicura elegante y llamativa. Si no sabes que diseños de uñas cortas usar en la fiesta, no temas, te dejamos 5 opciones que puedes usar para lucir espectacular.
5 diseños de uñas cortas verde mate para Navidad
Diseños de uñas cortas: Con efecto tejido
Uno de los diseños de uñas cortas que puedes usar en color verde mate, consiste en usar en una uña un efecto similar al de un suéter tejido, un efecto 3D que es discreto pero que le da ese toque creativo a tu mano.
Diseños de uñas cortas: Con puntos dorados en una uña
Si igualmente quieres mantener una manicura elegante para tus uñas de la Navidad 2026, en tu uña anular puede agregar unos puntos dorados, a simple vista va a parecer que tienes un árbol minimalista. Se adapta a la manicura corta o larga.
Diseños de uñas cortas: Copos de nieve dorados
Otro de los diseños de uñas cortas que puedes usar, consiste en colocar el color verde mate para encima añadir diseños de copos de nieve o pequeños puntos dorados, su brillo van a resaltar al instante, manteniendo un look sofisticado y juvenil al instante.
Diseños de uñas cortas: Con joyería extra
Si eres amante de la bisutería pero no quieres que sea algo excesivo para mantener una manicura elegante, consiste en colocar el color con el efecto matificado, para que cerca de la cuticula pegar una cuantas piedras (aproximadamente 3), así podrás delimitar tus uñas.
Diseños de uñas cortas: Metalizado y matificado
Por último, una opción que puedes usar en la Navidad 2026, consiste en colocar un verde metálico en la base, para después colocar el matificado encima, efecto en el que permitirá el aspecto brillante pero va a disminuir notablemente. Será visualmente atractivo para quienes vean tus manos.