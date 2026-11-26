Se vienen las vacaciones navideñas y los niños pasarán sus días en casa descansando y disfrutando. Lo mejor es que en estos días los pongas a hacer actividades que les harán bien a los pequeños y que además les resulten muy entretenidas. Es por eso que hoy traemos dibujos para imprimir y colorear de El Grinch y su perro Max. Estas son 4 opciones que son excelentes para preparar una tarde de actividades sin gastar en materiales especiales:

Plantilla de dibujos para colorear 1

Plantilla de dibujos para colorear 2

Plantilla de dibujos para colorear 3

Plantilla de dibujos para colorear 4

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¿Cómo preparar una tarde de colorear en casa?

Elige tus ilustraciones favoritas e imprímelas en hojas blancas tamaño carta. Una vez las tengas listas, prepara tus crayolas, lápices de colores o plumones lavables. Prepara una rica y saludable botana con jícamas y zanahorias. Otra gran idea es poner música navideña; pueden ser tus villancicos favoritos y listo, tus hijos y tú pasarán una tarde maravillosa en las vacaciones de sus hijos.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad 2026?

Las vacaciones de Navidad en México para estudiantes de educación básica empiezan el lunes 21 de diciembre y terminan el martes 5 de enero de 2027. Esto significa que los niños de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de dos maravillosas semanas completas de descanso.

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